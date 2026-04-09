Asturies xeneró más de 3.000 empleos en marzu, sobre manera na hostelería, y el Principáu cuenta con que l'enclín al alza s'allargue hasta'l branu

Asturies xeneró 3.069 empleos en marzu, sobre manera na hostelería, nun mes que concluyó cola entrada de la campaña turística de Selmana Santa. El Principáu algama los 393.981 afiliaos a la Seguridá Social y el Gobiernu asturianu tien enfotu en que l'enclín al alza s'allargue hasta bien entráu'l branu.

"Magar la incertidume del panorama internacional, el mercáu de trabayu asturianu vuelve marcar cifres positives", destacó Begoña López, direutora de Serviciu Públicu d'Empléu d'Asturies (Sepepa), que destacó que dende marzu (pero esti añu yá a partir de febreru) "el mercáu de trabayu enséñase más dinámicu y esperamos que siga nesti enclín hasta'l mes de xunetu o agostu".

El desempléu. Asturies remató'l mes de marzu con 51.435 persones en paru, 807 menos que nel mes anterior (-1,54%) y 3.172 menos que va un añu (-5,81%). La cifra de paraos ye la más baxa de la serie histórica pa un mes de marzu. Al respeutive del mesmu mes del añu anterior el paru mengua en marzu en tolos sectores económicos, siendo más intensa esta cayida na construcción (-10,3 %) y nel sector primariu (-9,3 %). Sicasí, en cifres absolutes, destaca sobre manera'l descensu del paru nos servicios, con 775 persones menos. El desempléu femenín representa'l 58,5 % del paru asturianu, anque ente los paraos menores de 25 años (que suponen el 7,6 % del total) son mayoritarios los homes, con un 56,1%.

La contratación. A lo llargo del mes de marzu fexéronse n'Asturies 19.701 contratos llaborales, 2.733 más que nel mes anterior y 1.655 más qu'en marzu de 2025. Más d'un terciu de los contratos (36,2%) fueron indefiníos y el 81% del total realizáronse nel sector servicios. La estadística revela una intensa incorporación de trabayadores fixos-discontinuos, 1.068 persones (un 9,6%), y tamién aumenta con relativa fuerza'l númberu de trabayadores con contratu temporal a tiempu parcial, qu'axunten 210 (un 2%), arreyaos a la campaña de Selmana Santa.

L'afiliación. La media d'afiliaos a la Seguridá Social n'Asturies púnxose en marzu en 393.981 persones, 3.069 más que'l mes anterior (+0,79 %) y 8.410 más que nel mesmu mes de va un añu (2,18 %). La creación d'empléu foi xeneralizada na mayoría de los sectores, anque con un papel bien destacáu de la hostelería, qu'atropa'l 37% del empléu netu creáu n'axuntando 1.140 afiliaos (un 3,4%).

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