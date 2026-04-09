MicroBank impulsó 115 negocios d'entamadores n'Asturies en 2025 que xeneraron 240 empleos
La entidá concedió 243 microcréditos por un valor perriba de los 5 millones d'euros, pa sofitar l'entamu y afitamientu de pequeños negocios
Sixto Cortina (Traducción)
MicroBank, el "bancu social" de CaixaBank, sofitó la creación de 115 negocios d'entamadores n'Asturies en 2025 que xeneraron 240 puestos de trabayu.
A lo llargo del añu pasáu, más de 30.500 iniciatives d'entamadores recibieron el sofitu financieru de MicroBank, con 662,4 millones d'euros destinaos a la creación y afitamientu de negocios, un 19 % más que l'añu anterior, según recueye l'Informe Anual 2025 de la entidá. Nel casu d'Asturies, concediéronse 243 microcréditos pal entamu y afitamientu de pequeños negocios por un valor de más de 5 millones d'euros, lo que representa una medría del 9% de financiación al respeutive de 2024.
"Estos datos enseñen cómo'l microcréditu ye un preséu clave pa favorecer l'emprendimientu y facilitar l'entamu de proyeutos empresariales viables o consolidalos", destacaron fontes de CaixaBank, qu'apuntaron qu'en 2025 l'importe mediu de los préstamos proporcionaos por MicroBank pa entamadores foi de 21.713 euros.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de cojines para terraza o balcón más baratos del mercado: cómodos y en varios colores por 2,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de terraza que se instala sin obra más barato del mercado: su tela se adapta a cualquier espacio
- Hallado un cuerpo en la zona de Caso en la que se busca a Ramón Isidro González
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo que marca tendencia en el mercado: disponible por 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Los vecinos de Teatinos, en Oviedo, lamentan la muerte de José Luis Suárez: “Tuvo muy mala suerte, pasa una de cada mil veces”
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la silla de terraza más cómoda para tomar el sol (y por menos de 40 euros)