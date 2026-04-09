MicroBank impulsó 115 negocios d'entamadores n'Asturies en 2025 que xeneraron 240 empleos

MicroBank, el "bancu social" de CaixaBank, sofitó la creación de 115 negocios d'entamadores n'Asturies en 2025 que xeneraron 240 puestos de trabayu.

A lo llargo del añu pasáu, más de 30.500 iniciatives d'entamadores recibieron el sofitu financieru de MicroBank, con 662,4 millones d'euros destinaos a la creación y afitamientu de negocios, un 19 % más que l'añu anterior, según recueye l'Informe Anual 2025 de la entidá. Nel casu d'Asturies, concediéronse 243 microcréditos pal entamu y afitamientu de pequeños negocios por un valor de más de 5 millones d'euros, lo que representa una medría del 9% de financiación al respeutive de 2024.

"Estos datos enseñen cómo'l microcréditu ye un preséu clave pa favorecer l'emprendimientu y facilitar l'entamu de proyeutos empresariales viables o consolidalos", destacaron fontes de CaixaBank, qu'apuntaron qu'en 2025 l'importe mediu de los préstamos proporcionaos por MicroBank pa entamadores foi de 21.713 euros.

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