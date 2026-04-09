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MicroBank impulsó 115 negocios d'entamadores n'Asturies en 2025 que xeneraron 240 empleos

La entidá concedió 243 microcréditos por un valor perriba de los 5 millones d'euros, pa sofitar l'entamu y afitamientu de pequeños negocios

Caixabank

Caixabank / MIREIA ARSO

Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

MicroBank, el "bancu social" de CaixaBank, sofitó la creación de 115 negocios d'entamadores n'Asturies en 2025 que xeneraron 240 puestos de trabayu.

A lo llargo del añu pasáu, más de 30.500 iniciatives d'entamadores recibieron el sofitu financieru de MicroBank, con 662,4 millones d'euros destinaos a la creación y afitamientu de negocios, un 19 % más que l'añu anterior, según recueye l'Informe Anual 2025 de la entidá. Nel casu d'Asturies, concediéronse 243 microcréditos pal entamu y afitamientu de pequeños negocios por un valor de más de 5 millones d'euros, lo que representa una medría del 9% de financiación al respeutive de 2024.

"Estos datos enseñen cómo'l microcréditu ye un preséu clave pa favorecer l'emprendimientu y facilitar l'entamu de proyeutos empresariales viables o consolidalos", destacaron fontes de CaixaBank, qu'apuntaron qu'en 2025 l'importe mediu de los préstamos proporcionaos por MicroBank pa entamadores foi de 21.713 euros.

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