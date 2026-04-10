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Los horros asturianos yá son oficialmente patrimoniu inmaterial

Horros nel pueblu de Sietes, Villaviciosa.

Horros nel pueblu de Sietes, Villaviciosa. / P. A.

Chus Neira

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Tal que s'adelantara la selmana pasada, y cumpliendo cola propuesta llanzada pol titular de Cultura, Ernest Urtasun, el Conseyu de Ministros aprobó'l martes d'esta selmana'l Real Decretu pol que se reconocen los horros asturianos y los del restu del norte de la península ibérica como vehículos de tresmisión y espresión simbólica d'identidá como Manifestación Representativa del Patrimoniu Cultural Inmaterial.

Los horros, presentes en Galicia, Asturies, Lleón, Cantabria, Navarra y País Vascu, desempeñen "un papel esencial como marcadores culturales y espresiones d'identidá colectiva, venceyaos a práutiques sociales, saberes tresmitíos, memories compartíes y representaciones", esplicó'l gobiernu. L'oxetivu ye garantizar la salvaguarda d'esta dimensión inmaterial, incorporándola de forma esplícita nos procesos d'identificación, documentación, estudiu y espardimientu d'esti patrimoniu, reforzando la so reconocencia y asegurando la so tresmisión interxeneracional. La declaración, insiste'l ministeriu, "va ayudar a garantizar el so caltenimientu, asegurando que les midíes de protección vaigan más allá de la so materialidá, asegurando'l so valor simbólicu y d'identidá social".

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