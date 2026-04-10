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L'asturiana TSK peracaba la so salida a Bolsa en mayu con una valoración d'ente 550 y 600 millones

L'ampliación de capital pa reforzar la espansión de la compañía d'inxeniería va ser d'ente 150 y 200 millones

Sede corporativa de TSK, nel Parque Teunolóxicu de Xixón.

Sede corporativa de TSK, nel Parque Teunolóxicu de Xixón. / LNE

Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La compañía asturiana d'inxeniería industrial TSK peracaba la so salida a Bolsa, que se va producir nel mes de mayu con una valoración d'ente 550 y 600 millones d'euros qu'entá ta por cerrar, según apuntaron fontes financieres. Per aciu d'una ampliación de capital, la empresa espera atropar ente 150 y 200 millones d'euros pa encontar el so crecimientu y desenvolver la nutrida cartera de proyeutos que remana. Cola salida a Bolsa, la familia García Vallina va siguir calteniendo'l control de la compañía.

Magar la inestabilidá nos mercaos poles tensiones xeopolítiques, TSK caltien los sos planes pa cotizar en Bolsa. Va debutar nel parqué'l próximu mes y va convertise na séptima empresa asturiana cotizada, al par de Duro Felguera, Gam, Izertis, Asturiana de Laminados (Asla), Seresco y Treelogic. La evolución positiva en Bolsa de compañíes del mesmu sector y los alcuentros colos inversores, que tienen mambís pola empresa asturiana, faen que TSK siga alantre colos sos planes magar el baturiciu nos mercaos pola guerra n'Irán.

La compañía d'inxeniería industrial con sede en Xixón espera atropar ente 150 y 200 millones d'euros cola so salida a Bolsa. Esa ampliación de capital fadráse sobre una valoración de la compañía d'ente 550 y 600 millones d'euros qu'entá ta por concretar, según precisaron fontes financieres.

Pa la so salida a Bolsa, TSK yá cuenta con dellos bancos. JB Capital y Alantra axuntáronse a Santander y CaixaBank, los coordinadores globales, y a Banca March, asesor financieru de la compañía.

L'ampliación de capital va permitir a TSK entamar con garantíes una cartera de proyeutos mil millonaria na que destaquen los venceyaos cola transición enerxética, más necesaria agora por cuenta de les tensiones xeopolítiques qu'afecten a grandes productores de gas y petróleu.

Cola ampliación de capital, la familia asturiana fundadora García Vallina va siguir calteniendo'l control de la compañía. Anguaño tien el 84% del capital.

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