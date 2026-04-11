Autorizaos n'A Veiga y Castropol los aeroxeneradores con más potencia d'Asturies

El grupu madrilanu Capital Energy llogró autorización alministrativa de construcción del parque eólicu Peña Bou, asitiáu nos conceyos d'A Veiga y Castropol. Esti parque va tener los aeroxeneradores más potentes instalaos hasta agora n'Asturies, de 6,6 megavatios (MW).

Green Capital Development 115, empresa del grupu Capital Energy, plantegara primeramente pal parque eólicu Peña Bou la instalación de cinco aeroxeneradores de 5 MW de potencia caún al pie de los pueblos d'As Trabes, Villarín, Vinxói, Nafaria y A Sela Da Loura, nos conceyos d'A Veiga y Castropol. N'avientu de 2022, el proyeutu y el so estudiu d'impactu ambiental salieron a información pública y n'ochobre de 2024 la entós Conseyería de Transición Ecolóxica, Industria y Desenvolvimientu Económicu formuló una declaración d'impactu ambiental qu'establecía fuertes llimitaciones nel proyeutu.

Vistos los requerimientos, el promotor siguió alantre cola tramitación del parque Peña Bou, pero con importantes cambios nel proyectu. Los cambios introducíos consistieron na supresión de trés de los cinco aeroxeneradores primeramente proyeutaos –lo mesmo que les sos infraestructures amestaes, una subestación ya infraestructures d'evacuación eléctrica– y el cambiu de la solución d'evacuación y potencia de los dos aeroxeneradores que quedaben, que pasen de 5 a 6,6 MW, calteniendo la so posición.

N'avientu de 2024, el proyeutu y los sos cambios fueron declaraos viables dende'l puntu de vista medioambiental y agora la conseyería de Ciencia, Industria y Empléu otorgó autorización alministrativa de construcción del proyeutu del parque eólicu Peña Bou.

Per otru llau, la conseyería de Ciencia, Industria y Empléu tamién concedió a la compañía Broadview Corporate Services autorización alministrativa previa del parque de bateríes denomináu Bess Trasona, nel conceyu de Corvera. Primeramente, el promotor pretendía allugar esti almacén d'enerxía en suelu non urbanu d'interés agrariu, pero n'agostu de 2025 el Conseyu de Gobiernu del Principáu entamó'l procedimientu pa la formulación y ellaboración de les directrices sectoriales d'ordenación del territoriu p'almacenamientu d'enerxía eléctrica en bateríes nel suelu non urbanizable, colo que suspendió temporalmente la concesión de llicencies. Énte esa situación, Broadview Corporate Services plantegó una allugamientu distintu pal parque Bess Trasona: en suelu urbanizable industrial del mesmu conceyu de Corvera.

La planta d'almacenamientu d'enerxía eléctrica Bess Trasona va tener una potencia instalada de 40 MW y una capacidá d'almacenamientu de 80 MWh. El parque va tar formáu por 11 estaciones de potencia y el so presupuestu d'execución ye de más de 26,84 millones d'euros.

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