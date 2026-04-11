L'asociación Iniciativa pol Asturianu abre la matrícula del so cursu inicial d'asturianu a distancia
S. C.
L'asociación Iniciativa pol Asturianu abrió'l xueves pasáu'l procesu de matrícula d'una nueva edición de los sos cursos d'asturianu. La formación va desendolcáse a distancia, al traviés d'una plataforma dixital, dende'l 29 d'abril al 10 de xunetu d'esti añu 2026, a lo llargo d'once selmanes, lo qu'equival a 50 hores llectives.
La formación va estremase d'esti xeitu: 25 hores de tutoríes a distancia que son obligatories, otres 20 de trabayu autónomu y 5 hores complementaries con delles actividaes que va proponer el tutor del cursu. Al final de la formación va facese una prueba. Esti tipu de modalidá a distancia favorez l'autoorganización del alumnáu y permite-y dir faciendo les actividaes de manera más amañosa.
Esti nivel inicial ta empobináu a persones ensin formación de llingua asturiana o con nivel baxu de conocencia. Los estudiantes que superen la formación íntegra van algamar una acreitación de l'Academia de la Llingua Asturiana que certifica una formación d'asturianu d'un nivel A1. El preciu de la matrícula ye de 75 euros.
Les persones asociaes a Iniciativa pol Asturianu van beneficiase d'un descuentu y tienen qu'abonar namás 60 euros. Toles persones interesaes pueden asociase nel momentu de la matrícula y disfrutar d'esti descuentu. Les inscripciones pal cursu pueden cubrise nun formulariu na propia páxina web d'Iniciativa pol Asturianu, onde tamién s'alcuentren toles condiciones pal mesmu.
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