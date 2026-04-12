L'alquiler de vivienda n'Asturies dispárase: ye la comunidá onde más creció nel primer trimestre

Asturies foi la comunidá autónoma onde más s'encareció l'alquiler de vivienda nel primer trimestre d'esti añu en comparanza col mesmu periodu del añu pasáu. En concreto, los precios disparáronse un 31,47%, hasta una media de 9,93 euros por metro cuadráu, según la estadística publicada esti día pol portal "pisos.com". L'aumentu triplicó l'esperimentáu nel conxuntu del mercáu nacional, del 10,67% (hasta un preciu mediu de 14,52 euros).

Si se fae comparanza del datu col del últimu trimestre de 2025, el repique del arriendu n'Asturies foi del 7,31%, el terceru más intensu del país. El Principáu foi la octava comunidá más barata d'España, per detrás de territorios como Navarra (8,11 euros), Galicia (7,52) o Castiella y Lleón (7,09), ente otros.

Ferran Font, direutor d'estudios de "pisos.com", aseguró que “el principal desequilibriu consiste nuna ufierta ríxida frente a una demanda creciente y cada vez más concentrada en núcleos urbanos”. Nesti sentíu, el voceru del portal inmobiliariu señaló que “esiste un problema de fondu arreyáu a la inseguridá xurídica percibida polos arrendadores y a la lentitú de los mecanismos de resolución de conflictos”.

Cuasi 5.000 euros el máximu del metro cuadráu en venta en Xixón

Esti día tamién s'asoleyaron los datos de precios de vivienda usada en 2025, nesti casu de venta, por parte de la inmobiliaria Engel & Völkers, enfocada nel segmentu d'altu valor. Según los datos de la compañía, Xixón rexistra'l preciu mediu de vivienda usada más eleváu del Principáu, con 2.700 euros por metro cuadráu y una xuba interanual del 5,9%.

La ciudá costera rexistró l'añu pasáu un máximu de preciu de venta de 4.860 euros por metro cuadráu. Una cifra que s'avera al preciu mediu de venta en Madrid ciudá, d'unos 5.000 euros.

Pela so parte, Uviéu algama los 2.528 euros, n'esperimentando un incrementu del 11,2% al respeutive de 2024, y los máximos algamaron los 4.350 euros.

El dinamismu del mercáu espurrió hasta los enclaves costeros: nel Oriente, que toma zones como Llanes y Ribeseya, el preciu mediu ponse alredor de los 2.300 euros, con un crecimientu del 9,5%, y los valores máximos superen los 4.100 euros por metro cuadráu. Más intensa foi la evolución en zones como Salinas o Lluanco, onde'l preciu mediu xube'l 14,7%, hasta una media de 2.242 euros.

Pela so parte, nel centru d'Asturies y la redolada del conceyu de Siero caltiénense precios más moderaos, alredor de los 1.705 euros, anque con una evolución positiva del 8,6%.

Según Engel & Völkers, "l'afitamientu del ciclu alcista n'Asturies encóntase nel atractivu territorial, una demanda solvente y la curtia ufierta de productu nuevu en dellos allugamientos".

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