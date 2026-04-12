Les previsiones de la campaña de la renta n'Asturies: menos declaraciones a pagar, pero l'importe xube en 17 millones d'euros
L'Axencia Tributaria cuenta devolver 437 millones a los contribuyentes asturianos, el 14,2% más que l'añu pasáu
Sixto Cortina (Traducción)
El númberu de declaraciones que van salir a pagar n'Asturies na campaña del Impuestu sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) qu'empezó va tres díes va reducíse. Van ser un 1% menos que l'añu anterior. Sicasí, los importes a pagar van xubir en 17 millones, hasta 367 millones d'euros, por mor del incrementu de les bases liquidables (y con ello de los tipos que s'apliquen) y a otros factores como la medría de les ganancies patrimoniales, sobre manera les derivaes de ventes d'inmuebles y d'acciones, dos activos con una valoración qu'aumentó, según destacó Soledad Fernández, direutora xeneral de l'Axencia Tributaria.
Facienda espera recibir n'Asturies 597.457 declaraciones a lo llargo de la campaña de la renta. Ye un 2,3% de declaraciones más que nel añu anterior. Del total, 508.791 declaraciones van ser individuales (un 2,9% más) y 88.666 conxuntes (un 0,7% menos).
El númberu de declaraciones que van salir a devolver va aumentar un 3,5%, hasta 393.114, con un importe valoráu de 437 millones d'euros, lo que supon un aumentu del 14,2%. A ingresar va haber 166.477 declaraciones, el 1% menos, pero l'importe a abonar d'estes postreres increméntase'l 4,8%, hasta los 367 millones d'euros. Coles previsiones d'ingresos y devoluciones va haber un saldu negativu de 69 millones pa l'Axencia Tributaria n'Asturies.
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