Asturies encadena cayíes de producción industrial dende ochobre pola avería del fornu altu d'ArcelorMittal

La industria asturiana atropa cayíes de producción dende l'ochobre últimu, cuando quedó inoperativu por avería ún de los dos fornos altos d'ArcelorMittal en Xixón, que nun volverá producir hasta'l próximu mes de xunu.

L'Institutu Nacional d'Estadística (INE) publicó'l so índiz de producción industrial correspondiente al mes de febreru y Asturies rexistró una cayida del 10,7% interanual, 2,7 puntos más qu'en xineru y la segunda mayor cayida ente les comunidaes autónomes depués de La Rioxa (-11,2 %). Con esi datu, la producción de la industria asturiana atropa un descensu del 9,4% nel acumuláu de los dos primeros meses del añu. Amás, cola baxada de febreru, son yá cinco los meses de cayida de la producción qu'encadena'l sector fabril asturianu, según l'INE.

L'indicador de producción industrial de la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei) tamién detectó cayíes continues na comunidá dende ochobre, anque'l descensu de febreru reduzlu al 2,6%. "Una vegada más, l'elementu central d'esti descensu alcontróse na caña de la metalurxa (‐13%), que sigue sufriendo les consecuencies de la parada del fornu siderúrxicu que se cuenta agora con que la so igua s'estienda hasta'l branu", señalaron los analistes de Sadei.

Xunto a la caña de la metalurxa, la correspondiente a otres manufactureras tamién esperimentó un intensu retrocesu, del 18,1% según Sadei, qu'arreya esi retrocesu "a la parada por caltenimientu de les instalaciones de la principal empresa papelera de la comunidá (Ence en Navia) que, amás, tamién tuvo somorguiada nun conflictu llaboral motiváu por un axuste de la plantía". En menor midida, otres actividaes relevantes tamién contribuyeron a la contracción de l'actividá, como tresformación de metales (‐3,8%), enerxía eléctrica, gas y agua (‐1,9%), industria químico (‐4,4%) y minerales non metálicos (‐7,5%).

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