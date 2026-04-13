TSK, a puntu de salir a Bolsa, dispara un 64% los sos beneficios hasta los 32 millones
La mayoría de los ingresos de 2025 de la empresa asturiana d'inxeniería remaneció de proyeutos enerxéticos y dixitales n'América
Sixto Cortina (Traducción)
La empresa asturiana d'inxeniería TSK llogró en 2025 un beneficiu de 32 millones d'euros, lo que supon un aumentu del 64,3% en comparanza col añu anterior. Amás, les sos ventes xubieron a los 1.035 millones, una cifra "perriba por poco" a la de 2024 (entós fueron 1.012 millones), según informó esti día la compañía, que prepara la so salida a Bolsa pal mes de mayu con una valoración calculada ente los 550 y los 600 millones d'euros.
El resultáu d'esplotación (ebitda) de TSK, afincada en Xixón, púnxose nos 99,7 millones, un incrementu del 37%.
En función de les árees d'actividá, el 91% de los ingresos remaneció del área de transición enerxética y dixitalización. El 9% que queda apurriólu la división de manexu y tresporte de materiales y minerales críticos, conocida nel sector de la inxeniería como "handling & mining".
Tocante a diversificación xeográfica, TSK llogró un 78% de les sos ventes en proyeutos desarrollaos n'América, el 12% n'Europa, y el 10% que queda nel restu del mundu.
Pal CEO de TSK, Joaquín García Rico , “2025 foi un exerciciu nel que la compañía afitó la sienda de crecimientu d'actividá y rentabilidá entamada nel exerciciu 2022 y punxo los pegollos pa dar un nuevu saltu sofitada na so esperiencia industrial, la so capacidá d'anovación teunolóxica en sectores claves como los de la transición enerxética y la dixitalización, y el posicionamientu en rexones de gran potencial de crecedera como América y Europa onde TSK tien una gran esperiencia".
Según recordó la empresa, esta disponía al términu del exerciciu pasáu d'una cartera por un valor calculáu en 1.300 millones d'euros, distribuyíos en 29 proyeutos en doce países. Tien una plantíaa de 1.500 persones.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Los padres de Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle manos y piernas, crean una asociación para ayudar a los demás
- Nacen diez pastores del osu en un parto clave para salvar la única raza de perro asturiana: 'Son increíbles
- ArcelorMittal aprovecha el 'boom' de la Defensa: los nuevos buques de la Armada Española se fabricarán con acero asturiano
- Atención conductores, la Guardia Civil vigila el número mínimo de ocupantes: multado con 200 euros por no respetar la nueva señal de tráfico azul con rombo blanco
- En el concejo de Asturias con menos mujeres: 'En mi pueblo viven mi marido y tres solteros
- La Primera Flor pone a bailar a moscones y visitantes con dos grandes verbenas y las orquestas Pasito Show y Tekila
- El ejemplo de Brian, joven gitano que se sacó la ESO mientras madrugaba para ayudar a sus padres y ahora estudia Informática: 'Siempre recibes lo que das
- El emblemático Garaje Sporting de Gijón reactiva su transformación en viviendas tras ocho años de abandono