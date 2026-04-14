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La UE renueva como proyeutu clave la planta d'hidróxenu d'Aboño

EDP premia dos iniciatives asturianes pa reciclar aparatos eléctricos y reutilizar bateríes

Nel centru en primera fila, la direutora de la Fundación EDP, Vanda Martins, colos representantes de los doce proyeutos ganadores (dos d'ellos asturianos) de los premios &quot;Energía Solidaria 2025-2026&quot;.

Nel centru en primera fila, la direutora de la Fundación EDP, Vanda Martins, colos representantes de los doce proyeutos ganadores (dos d'ellos asturianos) de los premios "Energía Solidaria 2025-2026". / Irma Collín

Yago González

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

El proyeutu del grupu enerxéticu EDP pa mangar una planta d'hidróxenu renovable nel so complexu d'Aboño (que la compañía denomina "Asturies H2 Valley") sigui siendo consideráu Proyeutu d'Interés Común (PIC) por parte de la Unión Europea, qu'acaba d'actualizar la llista d'iniciatives prioritaries pa la transición ecolóxica del continente.

En payares de 2023, la UE incluyó'l proyeutu d'hidróxenu n'Aboño dientro la llista de los PIC, lo que-y otorga preferencia p'aportar a subvenciones. En concreto, a EDP tiénense-y preconcedido 78 millones d'euros pa financiar una inversión que va axuntar 169 millones.

La UE acaba d'actualizar la llista de los PIC y nel documentu, publicáu va unos díes, sigui figurando el "Asturies H2 Valley".

Sicasí, dende EDP entá nun concretaron cuándo van empezar a desarrollar el proyeutu poles duldes qu'entá esisten sobre la rentabilidá económica del hidróxenu verde.

Solidaridá

Per otru llau, la Fundación EDP apurrió esti día n'Uviéu los premios "Enerxía Solidaria 2025-2026", qu'estremen doce proyeutos realizaos en delles partes d'España pa fomentar la transición enerxética y, al empar, l'empléu en colectivos vulnerables.

Dos de les iniciatives son asturianes: Riquirraque Emaús, dedicáu al reciclaxe d'aparatos eléctricos; y "Pilapolos", un proyeutu de la empresa 7R Servitec pa la recuperación de bateríes y dispositivos electrónicos.

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