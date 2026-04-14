Unicaja cuenta tener otru exerciciu récor magar que haya baturizu nos mecaos

Unicaja cuenta tener un nuevu exerciciu récor magar que haya baturizu nos mecaos y reafita'l so proyeutu en solitario, depués de l'absorción del bancu d'orixe asturianu Liberbank.

El conseyeru delegáu, Isidro Rubiales, señaló nel so discursu na xunta xeneral d'accionistes que se caltien l'oxetivu d'algamar los 1.900 millones d'euros de beneficiu acumuláu ente 2025 y 2027, y de "facer un bancu rentable con un proyeutu independiente".

La xunta aprobó, a iniciativa de la Fundación Bancaria Unicaja, el nomamientu como conseyeres dominicales de María Nieves García Santos y de María Isabel Martínez Torre-Enciso, y la reelección de Miguel González Moreno y José Ramón Sánchez Serrano. Tamién aprobó un dividendu complementariu de 274 millones d'euros.

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