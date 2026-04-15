Avilés va allugar los díes 23, 24 y 25 d'abril de 2027 el ventésimutercer Alcuentru Nacional del Fórum Familiar, una cita entamada pol Institutu d'Empresa y Familia (IEF) na que s'axunten les nueves xeneraciones de los principales negocios familiares d'España.

Esti día tuvo llugar en Málaga la última edición d'esti alcuentru, al qu'allegaron más d'una trentena de mozos de compañíes asturianes como Alsa, Vallas y Casetas Brun, Geinco, Asturmadi, Gocasa, Vaciero, Electricidad Llano, Asturquimia, Grupo Lacera, Satec, Velázquez y Villa, Distribuciones y Contenedores y R3 PWM Agencia de Valores, ente otres.

Tamién asistió Julia López, direutora de l'Asociación Asturiana d'Empresa Familiar (Aefas), organización que l'añu qu'entra va exercer como anfitriona del alcuentru n'Avilés.

Los integrantes de la delegación asturiana en Málaga formaron parte de los más de 370 mozos asistentes qu'aportaron en representación d'empreses familiares de tol país. Nel alcuentru participaron en diálogos empresariales, talleres de trabayu y sesiones con direutivos y empresarios de referencia, lo mesmo qu'en visites a compañíes emblemátiques como Mayoral, dedicada a la moda infantil.

Nel actu participaron direutivos d'empreses como Bergé, Cosentino, Hijos de Rivera (Estrella Galicia), Gorlan, Grupo Armando Álvarez, Deloitte o Banco Santander, ente otres.

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