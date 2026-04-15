La conseyería de Cultura aprueba 441.000 euros d'ayudes pa 32 festivales

La conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte publicó esti día nel BOPA la propuesta provisional de concesión de subvenciones pa festivales n'Asturies y actividaes culturales complementaries pa esti añu, un capítulu que nesti 2026 ta dotáu con 441.000 euros, cerca d'un 9% más que l'añu pasáu, pero qu'entá queda bien escasu al respeutive de la demanda, con dos terceres partes de los proyeutos qu'optaben a consiguir una subvención, escluyíos.

En númberos totales son 32 proyeutos almitíos y 63 escluyíos, la mayoría d'ellos non por incumplir la convocatoria o falta de documentación, sinón pola falta de dineru pa repartir. Dase "prioridá a los proyeutos de mayor interés pa la finalidá de la convocatoria, por cuenta de la llimitación de la partida presupuestaria dedicada a esti fin y énte la imposibilidá d'atender la demanda de tolos presentaos", reza invariablemente na mayor parte de los casos refugaos nel apartáu de la xustificación.

Un analís de les cifres asignaes a los proyeutos qu'opten nesti llistáu provisional a les ayudes amuesa, sicasí, que Cultura intentó repartir lo más posible, por qu'en nengún casu se llega al máximu de dineru previstu na convocatoria, 25.000 euros por proyeutu. El mayor importe de les ayudes ye de 20.250 euros, pa la Fundación Municipal de Cultura d'Avilés y el so programa de Festival DiverSavilés, y el menor son los 1.500 € para Trasiegu Fest, pero la media por proyeutu almitíu ponse en 13.781,25 euros.

El top 5 de festivales que van tener más dineru complétase, por esti orde, col Gijón Sound Festival (19.125 euros) l'Intercélticu d'Avilés (19.000 euros), el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias (18.875 euros) y el Kuivi Pop Up d'Uviéu (18.625 euros). Mui cerca d'estes cifres muévense tamién la Comic Con Metropoli (18.500 euros), el Festival Internacional de Piano de Gijón (18.375 euros) y el Festival Salinas Longboard y Cometcon (18.250 euros).

Ente los escluyíos llamen l'atención dellos nomes mui afitaos y con una proyección internacional destacada, como ye'l casu del Memorial María Luisa de fotografía de la naturaleza. Otros proyeutos de festivales de cierta repercusión nes programaciones d'Asturies, casu del Vesu n'Uviéu y Güeñu, Lluanco al Mar o el Celsius d'Avilés, una de les cites lliteraries que más tirón de públicu tien nel Principáu anguaño, quedaron tamién ensin ayudes. Anque nel apartáu de les concedíes hai delles alministraciones locales, tamién son munchos los conceyos que quedaron fuera.

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Los proyeutos que más reciben Festival DiverSavilés 2026. DIVA (Fundación Municipal de Cultura d'Avilés) — 20.250 euros

Gijón Sound Festival 2026 (Mestizo) — 19.125 euros XXIX

Festival Intercélticu d’Avilés (Asociación Esbardu) — 19.000 euros

Encuentro Internacional de Fotoperiodismo (Red Blive) — 18.875 euros

Kuivi Pop Up 2026 (Kuivi Vision)— 18.625 euros

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"