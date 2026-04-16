L'Aeropuertu d'Asturies, exemplu de puntualidá (y el meyor d'España): más del 80% de los sos vuelos despeguen a tiempu en 2026

El tresporte aéreu n'España empora los sos niveles de puntualidá nel entamu de 2026, pero l'aeropuertu d'Asturies Asturies desmárcase como l'aeropuertu más fiable del país. Según datos del portal especializáu AirHelp, el 81,6% de los vuelos con salida dende l'aeropuertu asturianu despegaron n'hora a lo llargo del primer trimestre, poniéndolu como el más puntual ente los aeródromos con más de 200 operaciones mensuales.

Esti datu contrasta cola situación xeneral del país, onde ún de cada trés vuelos (34,4%) sufrió retrasos o cancelaciones, afectando a cerca de nueve millones de pasaxeros de los más de 27 millones rexistraos nel periodu. La compañía señala amás un “grave” empeoramientu al respeutive de 2025, cuando'l númberu de viaxeros perxudicaos foi aprosimao de la metá (4,6 millones).

Nesti contestu de deterioru, Asturies lidera'l ranking de puntualidá, per delantre de los aeropuertos de Granada-Xaén (79,7%) y Eivissa (74,6%), que completa'l podiu. Precisamente, l'aeródromu balear ponse como'l terceru más puntual del país, con cerca de trés de cada cuatro vuelos saliendo a la so hora.

Pese al eleváu volume d'incidencies, AirHelp destaca como datu llamativu que namás 185.000 pasaxeros tuvieron derechu a indemnización, una cifra reducida en comparanza col total d'afectaos.

Un entamu de restallu

Un entamu d'añu de restallu. L'Aeropuertu d'Asturies empezó 2026 superando les cifres de pasaxeros del añu pasáu. Nesti primer trimestre fueron más de 437.000 pasaxeros los que pasaron peles instalaciones de Santiago del Monte (Castrillón), en concretu 437.374 viaxeros. Esta cifra representa un incrementu del 4,1% al respeutive del mesmu periodu de 2025, según Aena.

Nel desglose de datos apréciase que de los 436.167 pasaxeros qu'utilizaron vuelos comerciales, 350.240 fexéronlo con orixe o destín nacional (un 5% más), mentanto que 85.927 correspondieron a tráficu internacional, un 0,7% más que nel mesmu periodu del añu anterior.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"