La Selmana de les Lletres rinde homenaxe a Taresa Cónsul, primer dramaturga n'asturianu
Cultura rescata la memoria de la monxa lliterata del monesteriu uvieín de La Vega y edita un facsímil del entremés qu'estrenó en 1789
Sixto Cortina (Traducción)
La XLVII Selmana de les Lletres Asturianes va tar dedicada a Taresa Cónsul, monxa benedictina del monesteriu de Santa María de la Vega d'Uviéu autora d'un entremés n'asturianu representáu en 1789, lo que la convierte na primer dramaturga en llingua asturiana de la que se tien noticia.
Taresa Cónsul va compartir protagonismu na Selmana de les Lletres col teatru costumista asturianu, pal que'l Gobiernu del Principáu ta tramitando la so declaración como Bien d'Interés Cultural (BIC).
La programación de la Conseyería de Cultura asturiana pa la próxima Selmana de les Lletres va espurrise dende finales d'abril hasta'l 10 de mayu y a lo llargo d'ella presentaráse'l llibru conmemorativu "De viva voz. Taresa Cónsul y el teatru asturianu", un facsímil del manuscritu del entremés de Taresa Cónsul y el documental "A la lluz de la solombra", sobre la mesma autora.
El programa de la Selmana de les Lletres, coordináu por Adolfo Camilo Díaz y Laura Iglesia, entámase, avancen dende la Conseyería de Cultura, alredor de trés exes: Taresa Cónsul, la contribución de les muyeres al teatru asturianu y la evolución del xéneru dende los sos oríxenes hasta güei. Inclúi una ventena d'actos bien estremaos –representaciones teatrales, conciertos, meses redondes, conferencies, visites y acciones performativas– en 14 conceyos.
Entre toes eses actividaes, amás del actu institucional nel uvieín teatru Campoamor, figuren el tradicional Conciertu de les Lletres Asturianes, al cargu de la Sinfónica del Principáu y el Coru León de Oro; l'estrenu de delles producciones escéniques como'l "Proyectu Cónsul" de microteatru, la obra "A min nada m’in-Theresa" y un musical contemporaneu.
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