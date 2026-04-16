Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

La Selmana de les Lletres rinde homenaxe a Taresa Cónsul, primer dramaturga n'asturianu

Cultura rescata la memoria de la monxa lliterata del monesteriu uvieín de La Vega y edita un facsímil del entremés qu'estrenó en 1789

El cartel de la XLVII Selmana de les Lletres Asturianes.

El cartel de la XLVII Selmana de les Lletres Asturianes.

Elena Fernández-Pello

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La XLVII Selmana de les Lletres Asturianes va tar dedicada a Taresa Cónsul, monxa benedictina del monesteriu de Santa María de la Vega d'Uviéu autora d'un entremés n'asturianu representáu en 1789, lo que la convierte na primer dramaturga en llingua asturiana de la que se tien noticia.

Taresa Cónsul va compartir protagonismu na Selmana de les Lletres col teatru costumista asturianu, pal que'l Gobiernu del Principáu ta tramitando la so declaración como Bien d'Interés Cultural (BIC).

La programación de la Conseyería de Cultura asturiana pa la próxima Selmana de les Lletres va espurrise dende finales d'abril hasta'l 10 de mayu y a lo llargo d'ella presentaráse'l llibru conmemorativu "De viva voz. Taresa Cónsul y el teatru asturianu", un facsímil del manuscritu del entremés de Taresa Cónsul y el documental "A la lluz de la solombra", sobre la mesma autora.

El cartel de la XLVII Selmana de les Lletres Asturianes.

El cartel de la XLVII Selmana de les Lletres Asturianes. / Principáu d'Asturies

El programa de la Selmana de les Lletres, coordináu por Adolfo Camilo Díaz y Laura Iglesia, entámase, avancen dende la Conseyería de Cultura, alredor de trés exes: Taresa Cónsul, la contribución de les muyeres al teatru asturianu y la evolución del xéneru dende los sos oríxenes hasta güei. Inclúi una ventena d'actos bien estremaos –representaciones teatrales, conciertos, meses redondes, conferencies, visites y acciones performativas– en 14 conceyos.

Entre toes eses actividaes, amás del actu institucional nel uvieín teatru Campoamor, figuren el tradicional Conciertu de les Lletres Asturianes, al cargu de la Sinfónica del Principáu y el Coru León de Oro; l'estrenu de delles producciones escéniques como'l "Proyectu Cónsul" de microteatru, la obra "A min nada m’in-Theresa" y un musical contemporaneu.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de cuencos de acero inoxidable más barato del mercado: disponible por menos de 5 euros
  2. Tráfico endurece la ITV: vehículos con más de 10 años deberán pasar ahora la inspección semestralmente
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la alfombra antideslizante más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
  4. Muere un hombre de 60 años y resulta herida su mujer tras caer con su coche por un desnivel en Belmonte y quedar atrapados
  5. El fallecido en el cabo Vidio, un conocido vecino de Pravia, conductor del Principado, que practicaba atletismo, ciclismo y rally
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cuchillos de acero inoxidable más barato del mercado: fácil manejo y afilado duradero
  7. Un empresario asturiano ofrece ayuda para evitar el desahucio de una mujer y su hija en La Corredoria
  8. El imparable desarrollo del 'octavo concejo' de Asturias que ya roza los 20.000 habitantes, más que Villaviciosa o Llanera

L'Aeropuertu d'Asturies, exemplu de puntualidá (y el meyor d'España): más del 80% de los sos vuelos despeguen a tiempu en 2026

L'Aeropuertu d'Asturies, exemplu de puntualidá (y el meyor d'España): más del 80% de los sos vuelos despeguen a tiempu en 2026

La Selmana de les Lletres rinde homenaxe a Taresa Cónsul, primer dramaturga n'asturianu

Avilés va allugar en 2027 el foru xuvenil nacional de la empresa familiar

Avilés va allugar en 2027 el foru xuvenil nacional de la empresa familiar

La conseyería de Cultura aprueba 441.000 euros d'ayudes pa 32 festivales

La conseyería de Cultura aprueba 441.000 euros d'ayudes pa 32 festivales

Mediu sieglu llatiendo nel corazón de Los Barreros

Mediu sieglu llatiendo nel corazón de Los Barreros

Unicaja cuenta tener otru exerciciu récor magar que haya baturizu nos mecaos

La UE renueva como proyeutu clave la planta d'hidróxenu d'Aboño

TSK, a puntu de salir a Bolsa, dispara un 64% los sos beneficios hasta los 32 millones

TSK, a puntu de salir a Bolsa, dispara un 64% los sos beneficios hasta los 32 millones
Tracking Pixel Contents