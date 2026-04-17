Asturies quier afitar la festividá de San Xurde con rosques y llibros: "Sosprendiónos la estupenda acoyida del añu pasáu"

"L'añu pasáu sosprendiónos la estupenda acoyida y agora toca da-y continuidá", afirmó esti día Antón García, direutor xeneral d'Acción Cultural y Normalización Llingüística del Principáu. Referíase a la celebración de San Xurde, que va conmemorar el próximu 23 d'abril el Día del Llibru n'Asturies. La iniciativa entama la so segunda edición cola mira d'afitar el vezu de que, nesa fecha, xunto al llibru se regale una rosca. Asturies quier festexar con sabor propiu. "Ye'l momentu d'encontar esta tradición", destacaron los representantes de les entidaes que collaboren.

La figura de San Xurde arréyase a la conocida llucha contra'l cuélebre y con esta esperiencia búscase homenaxar a la cultura popular y, poques gracies, fomentar la llectura y la gastronomía. "Queremos dar un interés específicu a esti día", indicó Antón García, que resaltó que'l proyeutu nació "con vocación de permanencia". De primeres, yá hai trenta establecimientos, ente panaderíes y confiteríes, que van vender les sos rosques de pan salaes y duces. La salada, a base de pan escamáu rellenu de chorizu, y la dulce, tipu brioche, con cobertoria de nuez y "escames de cuélebre". Hasta'l 23 d'abril entá pueden axuntase más puntos de venta per toa Asturies. "Tenemos enfotu en que va ser un verdaderu ésitu", afondó García.

La Conseyería de Cultura, Política Llingüística y Deporte aboga por potenciar asina la unión ente'l sector editorial, la gastronomía artesanal y el comerciu local. La idea ye disfrutar d'una cita festiva que combina identidá, tradición ya anovación, de la que refuerza la economía de proximidá". La campaña d'espardimientu contempla cartelería y trípticos en castellán, asturianu y eonaviego. Antón García emponderó la collaboración públicu-privada pa impulsar esta celebración con aquel de "facer llegar a la sociedá asturiana la importancia de la llectura". Nella participen l'Asociación de Panaderos y Pasteleros d'Asturies, el Gremiu d'Editores, la Unión de Comerciantes, el Gremiu d'Artesanos Confiteros, l'Asociación de Llibreríes del Principáu, l'Asociación Profesional d'Especialistes n'Información, l'Asociación de Biblioteques y la Indicación Xeográfica Protexía (IGP) Miel d'Asturies.

"Qué meyor manera de llegar al públicu que col estómagu", bromió Daniel Álvarez, presidente del Gremiu d'Editores, qu'emponderó la naturalidá" cola que remaneció esta alianza pa desenvolver la iniciativa per San Xurde. "El 23 d'abril siempre ye una fiesta y si dalgo tien esta tierra ye que cuando daqué lo fai de so lo rabaya", sostuvo Rafa Gutiérrez, presidente de l'Asociación de Llibreríes y tamién vicepresidente de la Unión de Comerciantes, qu'animó a los asturianos a dir a confiteríes y panaderíes a pola so rosca na presentación de la xornada, que tuvo llugar nes antigües cocines de la Llaboral, en Xixón.

Francisco Gayoso, representante del Gremiu d'Artesanos Confiteros, reivindicó que, al respeutive de los establecimientos participantes, "tocamos toles ales d'Asturies". "Ye una fecha señalada", sorrayó, pela so parte, Ángel Luque, presidente de l'Asociación de Panaderos y Pasteleros. A lo último, Chelo Veiga, presidenta de l'Asociación Profesional d'Especialistes n'Información, insistió en que, l'añu pasáu, "la xente agradeció enforma" esti ritu de la rosca y el llibru, que nagua por asitiase cada 23 d'abril n'Asturies.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"