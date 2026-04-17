La Vaqueira 2026 preséntase como una esperiencia cicloturista qu'axunta paisaxe, cultura y compromisu social
La marcha cicloturista va ufiertar dos distancies y caltien la so apuesta por carreteres poco transitaes y xenerar una bona vivencia pal participante
Sixto Cortina (Traducción)
La marcha cicloturista La Vaqueira va celebrar la so edición 2026 el próximu 28 de xunu en L.luarca (Valdés), afitándose como una de les propuestes más singulares del calendariu del norte d'España. La prueba foi presentada en San Martín de Lluiña (Cuideiru), onde la organización volvió poner el focu na so esencia: una esperiencia que combina deporte, territoriu y conciencia social.
“Queremos que la xente que participe en La Vaqueira s'enamore de la nuesa tierra pa que nos ayuden a curiala”, destacaron a lo llargo del actu, sorrayando l'oxetivu de venceyar la práutica deportiva cola puesta en valor del entornu.
Datos téunicos
La edición de 2026 va caltener dos percorríos, de 101 y 118 kilómetros, pensaos p'afayase a dellos perfiles de participantes, pero con un mesmu denominador común: disfrutar del ciclismu como esperiencia. El trazáu, según esplicó Ignacio Arrojo García, va siguir la llinia d'años anteriores: “Va ser un percorríu tan espectacular como'l del añu pasáu, 9 cotes y dos puertos en La Vaqueira y con dos murios extras pa La Vaqueirona”.
Más allá de los datos téunicos, la organización insiste en que'l percorríu ta diseñáu pa transitar per carreteres poco frecuentaes y paisaxes destacaos, reforzando la conexón cola redolada.
Trescendencia cultural y social
La prueba inclúi una amplia ufierta de servicios pa los participantes, como la merienda-esguilada del 27 de xunu en San Roque de Val.louta, avituallamientos personalizaos, asistencia médica y mecánica, duches, guarda bicis, mini village, comida vaqueira, amás de medaya finisher y material audiovisual del eventu. Los acompañantes tamién van poder participar na comida y disfrutar del entornu.
A lo llargo de la presentación tamién hubo espaciu pa la dimensión cultural. La historiadora Yedra Riesgo Álvarez punxo l'acentu na importancia de caltener la tradición vaqueira: “Pa valorar y protexer la nuesa identidá y les nueses tradiciones lo meyor que podemos facer ye siguir tresmitiéndolo y conociéndolo”.
L'eventu incorpora amás un componente social al traviés de la so collaboración con ASACO, centrada na visibilización del cáncer d'ovariu. Nesti sentíu, la organización va destinar el 100 por cientu de los beneficios del maillot solidariu a esta causa.
La Vaqueira 2026 va entamar oficialmente'l 28 de xunu en L.luarca, anque la esperiencia va empezar el día enantes cola merienda-esguilada en Val.louta, nun alcuentru que va combinar gastronomía, cultura y comunidá.
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