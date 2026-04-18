La guerra nun se nota nel supermercáu: la xuba de precios de la cesta de la compra apanga n'Asturies

La cesta de la compra n'Asturies llibra, de momentu, de los efectos de la guerra n'Oriente Mediu. Al otu sen, la xuba de los precios de los alimentos y les bebíes moderóse nel mes de marzu, el primeru nel que pueden midise les consecuencies del conflictu bélicu.

Asturies ye, xunto a Canaries y La Rioxa, la comunidá con menor incrementu anual de los precios en marzu, según l'índiz de precios al consumu qu'ellaborara l'Institutu Nacional d'Estadística (INE). La tasa d'aumentu d'eses trés comunidaes foi del 3%, cuatro décimes inferior a la media nacional, que foi del 3,4%, y más d'un puntu per debaxo de Madrid, que con una medría del 4,1% foi la comunidá con más inflación.

L'IPC n'Asturies xubió nun mes del 2% al 3%, un puntu, pero esa alza tien que ver con dos factores claros. El primeru d'ellos son los precios de los combustibles. Onde primero se notó la guerra n'Oriente Mediu foi nes gasolineres. El tresporte encarecióse un 4,8% anual y un 4,2% al respeutive del mes anterior y ello magar les midíes aplicaes pol Gobiernu d'España. La rebaxa del 10% nel IVA de los carburantes nun foi abondo pa controlar los precios.

L'otru factor determinante pa la xuba de los precios n'Asturies foi ayenu al conflictu bélicu. Asturies rexistró un mes de marzu calorosu y eso provocó un adelantu de la temporada de primavera-branu na moda de vistíu y calzáu y con ello un incrementu de los precios del 6,3% al respeutive del mes anterior.

Tocante a la cesta de la compra, los alimentos y bebíes non alcohóliques rexistraron un incrementu anual de precios del 3,2%, pero esa tasa foi inferior a la de febreru. Hubo un recorte del 0,4% según l'INE. Esto ye, la medría de precios anual moderóse y ello magar l'aumentu de los precios del tresporte pola guerra n'Irán. En productos como'l pescáu (-3,2% mensual), los crustáceos y moluscos (-2,1%), la carne de gochu (-0,9%) o el corderu (-0,6%), la moderación foi bultable. Sicasí, hai productos mui gastaos n'Asturies que siguen cola so trayeutoria alcista, como los güevos, que yá s'encarecieron nel últimu añu un 24,5% o la carne de vacunu, con un 14,5% anual. Pela so parte, l'aceite quedó ensin variaciones al respeutive del mes pasáu y atropa un abaratamientu del 10,2% nel últimu añu depués les fuertes xubíes qu'atropara nos años anteriores.

Si l'impactu del conflictu bélicu, que caltien al alza los precios de gasolines y gasóils, nun se notó más nos bolsos de los consumidores foi, según el Ministeriu d'Economía, gracies al bon comportamientu de la eletricidá, "por mor del apueste d'España poles anovables".

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