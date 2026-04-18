El propietariu de les mines d'oru d'Asturies sal a Bolsa n'Estaos Xuníos pa captar inversores

Orvana Minerals, compañía canadiense que ye la matriz d'OroValle, la empresa de les dos mines d'oru actives n'Asturies, empezó a cotizar en Bolsa n'Estaos Xuníos pa captar inversores d'esti país. El dueñu de les esplotaciones auríferes d'El Valle-Boinás (nel conceyu de Miranda) y de Carllés (Salas) debutó nel OTCQX Best Market d'Estaos Xuníos y les sos acciones van siguir cotizando na Bolsa de Valores de Toronto (TSX).

"Préstanos empezar a cotizar nel mercáu OTCQX Best Market, lo que contamos con que va meyorar la visibilidá d'Orvana dientro de la comunidá inversora y va ampliar l'accesu a los inversores estadounidenses", señaló l'asturiana Nuria Menéndez, direutora financiera d'Orvana. "Esti finxu va na llinia de la nuesa estratexa d'espandir la nuesa base d'inversores, de la que sofita la nuesa estratexa de crecimientu xeneral, a midida que siguimos impulsando la continuación de la producción en Bolivia, avanzamos nes actividaes d'esploración n'Arxentina y caltenemos operaciones estables n'España ", amestó Nuria Menéndez en referencia, con esa última alusión, a l'actividá de les mines d'El Valle-Boinás y Carllés y a los planes de posible ampliación nes zones de L'Artosa-Godán, a trés kilómetros al norte de Carllés, y de Lidia, a 20 kilómetros al oeste d'El Valle-Boinás. OroValle tien n'Asturies 14 concesiones d'esplotación y seis permisos d'investigación nos cinturones auríferos de Ríu Narcea y Navelgas.

El OTCQX ye'l mercáu de más altu nivel d'OTC Markets, onde s'axusten 12.000 valores estadounidenses ya internacionales. Pa poder cotizar n'OTCQX, les empreses tienen de cumplir con estrictos estándares financieros, xuntase a les meyores práutiques de gobiernu corporativu y demostrar el cumplimientu de les lleis de valores.

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