L'usu del autobús n'Asturies dispárase: récor en marzu, superando los 5 millones de viaxes
Un 82% de los viaxes en tresporte públicu n'Asturies validárense cola tarxeta Conecta en marzu, un mes nel que se rexistraron 10.426 nueves altes, según datos del Executivu asturianu
Sixto Cortina (Traducción)
El Consorciu de Tresportes d'Asturies (CTA) degoló en marzu'l récord de viaxes dende l'entamu del billete únicu Conecta en septiembre de 2022. En total, el mes pasáu rexistráronse 5.465.500 viaxes, "una cifra inédita que confirma l'enclín al alza del usu del tresporte públicu", asegura'l Gobiernu asturianu.
La tarxeta Conecta (dexa viaxar n'autobús por un máximu de 30 euros al mes) "afítase como l'elementu central de les polítiques de movilidá sostenible del Gobiernu d'Asturies con 440.093 usuarios y un total de 10.426 nueves altes nel últimu mes". Amás, el 82% de los trayectos realizaos en marzu en tresporte públicu validárense con esti títulu.
Los datos del mes pasáu revelen un aumentu que rescampla especialmente en los trayectos metropolitanos ya interurbanos, que crecen un 15,3% al respeutive del añu pasáu. "Esti picu de viaxeros sopelexa qu'usuarios habituales del vehículu particular decantárense pol tresporte públicu. Esti enclín respuende tamién al alza de los combustibles provocada pola guerra n'Oriente Mediu. En comparanza con marzu de 2025, el mes pasáu escoyeron el tresporte públicu pa los sos desplazamientos un 10,4% más d'usuarios", destaca'l Principáu.
L'analís del primer trimestre asoleya tamién cifres significatives pa la radiografía de la movilidá n'Asturies: 15.117.481 de viaxes en tresporte públicu, un 6,2% más que nel mesmu períodu de 2025, cuando se rexistraron 14.233.271.
"L'Executivu sigue trabayando pa facer más competitivu, cómodu y fiable'l sistema de tresporte públicu per carretera. Asina, el CTA ta incorporando progresivamente nuevos servicios y refuerzos en rutes con alta demanda y n'otres a les que-yos fai falta meyorar la cobertoria horaria en delles franxes o facilitar la conexón con nodos estratéxicos como son los complexos sanitarios. El Principáu concibe la movilidá y el tresporte públicu como elementos esenciales pa vertebrar social y xeográficamente'l territoriu", asegura'l Principáu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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