La nueva collecha de sidra empieza a llegar a los chigres: "Ye la meyor de los últimos años"

Los bonos anicios del tiempu de la mayanza cúmplense a la de corchar. Los llagareros asturianos tán empezando a embotellar la sidra d'esti añu y les primeres remeses lleguen yá a los chigres y sidreríes. Los profesionales del sector destaquen que ye una bébora de "gran calidá, fresco, arumoso y equilibrao, con un puntín más d'alcohol que n'exercicios precedentes".

"Si nada se tuerce, vamos disfrutar de la meyor sidra n'años", afirma'l llagareru maliayés Tino Cortina.

"La verdá ye que ta perbién, gústame", amesta'l responsable de Sidra Cortina, con sede n'Amandi (Villaviciosa). "Ye llimpio, fino y, amás, tien una acidez un pocu más complexa qu'otros años", sorraya'l que fuera presidente del conseyu regulador de la Denominación d'Orixe Protexida (DOP), quien amplia la valoración de la collecha faciendo que ye "fresco, con chispa, nerviu y más completa qu'otres". "Creo que vamos poder disfrutar, de xuru, de la meyor sidra d'estos últimos años. Dígolo a títulu particular y un pocu tamién polo que me comenten los compañeros", afirma'l llagareru, fíu del gran maestru de la sidra Eloy Cortina.

Rafael Fernández, de Sidra Buznego, axúntase a la valoración positiva de los profesionales al respeutive de la collecha de 2026. "Hai bona sidra", afirma esti llagareru, tamién de Villaviciosa.

"Un pocu primero"

En Nava, onde davezu'l clima más fríu retrasa la sidra al respeutive de zones costeres, el procesu d'ellaboración aceleróse. Fran Ordóñez, de Viuda de Angelón, esplica que "tuvimos qu'empezar un pocu primero, porque había menos sidra del añu pasáu". Amás, el llagareru, qu'empezó a corchar fai un par de selmanes, alude tamién a que'l fechu de que los iviernos de los últimos años fueron más benignos de lo habitual dio nun adelantu de la fermentadura del productu. El resultáu de too ello ye que la sidra ta "perbién, un poquitín más aceda, floral y con más frescura", afirma'l navetu.

Ordóñez repara tamién nuna llixera xubida na graduación alcohólica, consistente en "un par de décimes más que l'añu pasáu". Ello ye que lo adelantaren los profesionales na seronda, cuando les mazanes llegaron a los llagares pañaes de recién nes pumaraes. Y ye que'l bon tiempu del branu anterior, con munches hores de sol y pocu agua, incrementó'l conteníu d'azucre nos frutos, lo que, según alvirtieron entós los ellaboradores, diba traducise nuna mayor graduación.

Dende Quintueles (Villaviciosa), Julián Castañón, de Sidra Castañón, confirma qu'esti añu "la sidra vien mui arumoso, mui rico, escepcional". Nel so llagar embotellarán dende esti día la segunda remesa de Val de Boides de Primavera, sidra temprano, pero filtrao, por que, al so xuiciu, la bébora "ta meyor cuando se decanta un pocu". Na ellaboración de la Val de Boides de Primavera, la primer sidra de Villaviciosa que llega al mercáu cada añu, predominen les variedaes de la DOP Durona de Tresali y Regona, xunto a les Carrió y Solarina.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"