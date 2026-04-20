Asina ye la primer casa rural venceyada al turismu astronómicu y la protección del cielu nocherniegu del oriente d'Asturies
"El Jabar de Degu" allúgase cerca de Cangues d'Onís, pero en terrenes pertenecientes al conceyu de Parres
Sixto Cortina (Traducción)
La casa rural "El Jabar de Degu", allugada cerca de la ciudá de Cangues d'Onís, anque en términos municipales de Parres, foi reconocida oficialmente pola Fundación Starlight cola certificación “Casa Rural Starlight”, convirtiéndose na primer casa d'aldea de la comarca del Oriente del Principáu d'Asturies en llograr esta distinción internacional venceyada al turismu astronómicu y la protección del cielu nocherniegu.
L'acreditación, concedida depués del estudiu de la información presentada pol establecimientu, reconoz a "El Jabar de Degu" como agospiamientu comprometíu non solo cola calidá turística, sinón tamién cola divulgación de los valores de preservación del cielu nocherniegu y el derechu a la lluz de les estrelles. El certificáu tien validez hasta'l próximu 31 d'avientu del actual exerciciu de 2026.
Referente del agroturismu
La Fundación Starlight otorga esta certificación a aquellos agospiamientos que, amás d'ufiertar servicios de calidá acreditada, promueven viviegamente la cultura astronómica y faciliten a los sos veceros información y medios pa la observación del firmamentu. Esi reconocimientu pon al establecimientu como referente nel impulsu del astroturismu nel Oriente d'Asturies, una modalidá con puxu que combina naturaleza, sostenibilidá, divulgación científica y turismu responsable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
- Un brutal accidente en Gijón deja un bus volcado y dos ocupantes de un turismo graves y excarcelados y otros ocho heridos leves
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
- Vueling borra una de sus rutas desde el aeropuerto de Asturias en plena temporada alta
- La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
- Panorama, Tekila, Assia, Waikass o La Última Legión: las grandes orquestas ya confirmadas para las fiestas del Portal de Villaviciosa
- Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido