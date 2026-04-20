Asina ye la primer casa rural venceyada al turismu astronómicu y la protección del cielu nocherniegu del oriente d'Asturies

La casa rural "El Jabar de Degu", allugada cerca de la ciudá de Cangues d'Onís, anque en términos municipales de Parres, foi reconocida oficialmente pola Fundación Starlight cola certificación “Casa Rural Starlight”, convirtiéndose na primer casa d'aldea de la comarca del Oriente del Principáu d'Asturies en llograr esta distinción internacional venceyada al turismu astronómicu y la protección del cielu nocherniegu.

L'acreditación, concedida depués del estudiu de la información presentada pol establecimientu, reconoz a "El Jabar de Degu" como agospiamientu comprometíu non solo cola calidá turística, sinón tamién cola divulgación de los valores de preservación del cielu nocherniegu y el derechu a la lluz de les estrelles. El certificáu tien validez hasta'l próximu 31 d'avientu del actual exerciciu de 2026.

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Referente del agroturismu

La Fundación Starlight otorga esta certificación a aquellos agospiamientos que, amás d'ufiertar servicios de calidá acreditada, promueven viviegamente la cultura astronómica y faciliten a los sos veceros información y medios pa la observación del firmamentu. Esi reconocimientu pon al establecimientu como referente nel impulsu del astroturismu nel Oriente d'Asturies, una modalidá con puxu que combina naturaleza, sostenibilidá, divulgación científica y turismu responsable.