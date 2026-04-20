El "Quesu d'Oro" de Salas marcha pal restaurante "La Montera Picona", de Xixón: "Foi un sorpresón"

El Conceyu de Salas va cerrar abril celebrando ún de los eventos más esperaos del añu: el Certame de Quesos Artesanos d'Asturies, qu'algama la so trixésima quinta edición. Nesti casu, va estremar col máximu galardón de la feria, el "Quesu d'Oru 2026", al restaurante "La Montera Picona de Ramón", de Xixón.

El motivu de la elección d'esti establecimientu, encabezáu pol hosteleru Emilio Rubio, ye agradecer "el so sofitu nel espardimientu de la cultura quesera y la so particular contribución a un quesu tan nuesu como el Afuega'l Pitu". Bastante ye que con saber que'l restaurante xixonés foi'l comprador de la puya de quesos ganadores entamada dientro del Certame del Quesu Afuega'l Pitu que se celebra en Morcín.

3.200 euros pal Bancu d'Alimentos

Lo mesmo na primer edición, de 2025, como na d'esti añu, Emilio Rubio foi'l comprador. Esti añu pagó 3.200 euros pol petitosu taragañu apurríu poles cuatro queseríes ganadores: Quesería Ca Sanchu (Atroncáu blancu), Tierra de Tinéu (Atroncáu roxu), Temia de Grau (Blancu de trapu) y Quesería La Borbolla (Roxu de trapu). Amás, esta recaudación tien un fin solidariu porque se dona al Bancu d'Alimentos d'Asturies.

"L'Afuega 'l Pitu ta presente nel mio restaurante dende fai muncho, inclusive lu usamos n'ellaboraciones como'l cachopu, resultando premiáu en concursos a nivel nacional. Dende'l primer momentu los quesos tán presentes na nuesa casa", señala l'hosteleru, que tamién ye habitual de la puya del Cabrales. De siguío, aplaude'l trabayu que tán faciendo los ellaboradores por dar a conocer el so productu: "Ye un trabayu brutal".

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Cuenta Rubio que cuando lu llamaron de Salas nun lo creía, ello ye que bromia, porque primeramente creyó que lo que-y proponíen yera dar el premiu. "Tamos superagradecíos de que s'alcuerden de nós. Siempre tuvimos mui arreyaos a los quesos, polo xeneral colos productos asturianos, y allégrate ver que se reconoz esta apuesta", señala.