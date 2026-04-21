Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Llibertá total pa les pites n'Asturies: el Ministeriu llevanta'l confinamientu nos ocho conceyos que quedaben con restricciones pol gripe aviar

Magar la midida, la Conseyería de Mediu Rural pide reducir el contactu coles pites y los sos escrementos

Luisa Díaz, dando de comer a les sos pites al aire llibre.

Luisa Díaz, dando de comer a les sos pites al aire llibre. / MARIA TERENTE NICIEZA

Mónica G. Salas

Sixto Cortina (Traducción)

Final del confinamientu de les pites en tolos conceyos asturianos. El Boletín Oficial del Estáu (BOE) publicó'l xueves pasáu una disposición del Ministeriu d'Agricultura que llevanta la prohibición qu'esistía hasta agora n'ocho conceyos: Castropol, Corvera d'Asturies, Xixón, Gozón, Ribeseya, Tapia de Casariego, A Veiga y Villaviciosa.

Esta midida llega apenes dos selmanes dempués de que'l Ministeriu volviera permitir la cría de pites en llibertá nel Principáu, cola esceición d'esos ocho conceyos, depués de más de cuatro meses d'encierre. El Gobiernu Central dexa asina ensin efectu les restricciones aprobaes el 11 de payares pa frenar la espansión del gripe aviar, una enfermedá altamente infeiciosa. 

El fin d'estes llimitaciones en tol Principáu va permitir, amás de volver a entamar la cría nel esterior, "celebrar certames, amueses o exhibiciones con aves cautives". 

Encamientos

Sicasí, la Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria del Principáu encamienta "reducir el contactu con aves monteses y los sos escrementos, evitar la manipulación d'animales muertos o enfermos y reforzar les midíes de bioseguridá nos piteros".

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado para esta primavera: con tres niveles de asistencia al pedaleo
  2. Multado con 200 euros por viajar solo en el coche en ciudad y no respetar la nueva señal de Tráfico: el Gobierno fomenta el uso del coche compartido
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de frutas más potente del mercado: disponible por 17,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el innovador set de limpieza que dejará tus suelos como nuevos: por solo 27,99 euros
  5. Multado con 600 euros por pasar delante de un control de tráfico, no ser detenido y escribir cuando detiene el coche por 'solidaridad': la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. José Manuel García, fundador de Grupo Roxu: 'La empresa tiene el patrimonio valioso de sus trabajadores, gente que se implicó y que ha sido clave
  7. La conductora del bus volcado en Gijón trató de esquivar a dos coches que iban 'haciendo maniobras imprudentes
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cojín ergonómico más cómodo del mercado: disponible por menos de 4 euros

Vivir Asturies y cuntalo: RadiOlayinos convierte l’aula nun estudiu de radio

Llibertá total pa les pites n'Asturies: el Ministeriu llevanta'l confinamientu nos ocho conceyos que quedaben con restricciones pol gripe aviar

¿Por qué nagüen los mozos asturianos? Cerca de la metá quier trabayar nel sector públicu y más del 90% marchar d'Asturies cola cuenta de volver: "Equí nun hai trabayu"

¿Por qué nagüen los mozos asturianos? Cerca de la metá quier trabayar nel sector públicu y más del 90% marchar d'Asturies cola cuenta de volver: "Equí nun hai trabayu"

El "Quesu d'Oro" de Salas marcha pal restaurante "La Montera Picona", de Xixón: "Foi un sorpresón"

El "Quesu d'Oro" de Salas marcha pal restaurante "La Montera Picona", de Xixón: "Foi un sorpresón"

Asina ye la primer casa rural venceyada al turismu astronómicu y la protección del cielu nocherniegu del oriente d'Asturies

Asina ye la primer casa rural venceyada al turismu astronómicu y la protección del cielu nocherniegu del oriente d'Asturies

La nueva collecha de sidra empieza a llegar a los chigres: "Ye la meyor de los últimos años"

L'usu del autobús n'Asturies dispárase: récor en marzu, superando los 5 millones de viaxes

L'usu del autobús n'Asturies dispárase: récor en marzu, superando los 5 millones de viaxes

El propietariu de les mines d'oru d'Asturies sal a Bolsa n'Estaos Xuníos pa captar inversores

Tracking Pixel Contents