Llibertá total pa les pites n'Asturies: el Ministeriu llevanta'l confinamientu nos ocho conceyos que quedaben con restricciones pol gripe aviar

Final del confinamientu de les pites en tolos conceyos asturianos. El Boletín Oficial del Estáu (BOE) publicó'l xueves pasáu una disposición del Ministeriu d'Agricultura que llevanta la prohibición qu'esistía hasta agora n'ocho conceyos: Castropol, Corvera d'Asturies, Xixón, Gozón, Ribeseya, Tapia de Casariego, A Veiga y Villaviciosa.

Esta midida llega apenes dos selmanes dempués de que'l Ministeriu volviera permitir la cría de pites en llibertá nel Principáu, cola esceición d'esos ocho conceyos, depués de más de cuatro meses d'encierre. El Gobiernu Central dexa asina ensin efectu les restricciones aprobaes el 11 de payares pa frenar la espansión del gripe aviar, una enfermedá altamente infeiciosa.

El fin d'estes llimitaciones en tol Principáu va permitir, amás de volver a entamar la cría nel esterior, "celebrar certames, amueses o exhibiciones con aves cautives".

Encamientos

Sicasí, la Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria del Principáu encamienta "reducir el contactu con aves monteses y los sos escrementos, evitar la manipulación d'animales muertos o enfermos y reforzar les midíes de bioseguridá nos piteros".

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