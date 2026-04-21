¿Por qué nagüen los mozos asturianos? Cerca de la metá quier trabayar nel sector públicu y más del 90% marchar d'Asturies cola cuenta de volver: "Equí nun hai trabayu"

Cerca de la metá de los universitarios asturianos (44,93%) quier trabayar nel sector públicu. Ye una de les conclusiones que recueye l'informe ellaboráu por Compromisu Asturies XXI sobre los enfotos del estudiante universitariu n'Asturies, presentáu esti día pola direutora xeneral de l'asociación, Reyes Cañal. El 43,32% opta pol sector priváu y un 11,75% quier entamar.

Según esplicó Cañal, l'estudiu analiza "les aspiraciones y percepciones de futuru" de los universitarios del Principáu. Les conclusiones surden del analís de 681 encuestes sobre una población de cuasi 22.000 estudiantes matriculaos, lo que supon una representatividá del 3%. El perfil dominante son muyeres (60,5%) d'ente 20 y 23 años, matriculaes na Universidá d'Uviéu n'árees de Ciencies Sociales, Xurídiques o Inxeniería.

"El sector públicu crez como abellugu ante la incertidume llaboral", esplica l'informe. "Asturies nun compite güei por retener talentu namás en salariu, sinón en proyeutos profesionales completos: trayectoria, autonomía, aprendizaxe continuu y condiciones de vida compatibles con enfotos vitales", señala'l trabayu, que tamién se refier al "desaxuste estructural" colos enfotos.

Nun ye l'únicu resultáu relevante. El 92,8% de los mozos que marchen d'Asturies faennlo col enfotu de volver. Ente les principales motivaciones d'esti éxodu de xóvenes tán les condiciones llaborales y retributives (71,80%), la proyección llaboral (68,10%), vivir otres esperiencies (61,80%) y formación (40,20%). "Los mozos asturianos marchen por nun esistir ecosistemes más competitivos na nuesa comunidá", asegura Cañal. Asturies llogra retener talentu gracies a factores como los venceyos personales (87%), la calidá de vida (75%) y la naturaleza (36,40%).

Al terminar la carrera, la mayoría de los estudiantes asturianos (61,38%) quier quedar n'Asturies, sicasí, el 30,40% nun cree que vaiga atopar empléu n'Asturies, lo que los emburria hacia otres comunidaes (55,90%), pero tamién pal estranxeru (44%).

"Nun ye que tengan rocea a Asturies, ye la busca d'un ecosistema más competitivu", apuntó Cañal, quien considera que'l sueldu "yá nun ye abondo", sinón que se faen necesarios otros factores como "la cultura de la organización, l'ambiente de trabayu y la conciliación". "Tenemos que entamar proyeutos al so altor que-yos permitan quedar n'Asturies", aseguró la direutora.

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