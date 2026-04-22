El Piqueru axunta en Llastres a especialistes pa esplicar les claves del eclipse solar total

Llastres va acoyer mañana xueves 23 d'abril una mesa redonda sobre l'eclipse solar total del 12 d'agostu nel Centru Municipal El Piqueru, nuna cita abierta al públicu hasta completar aforu.

La xornada, titulada “Mesa redonda: L'eclipse. Cómo observalu”, va axuntar a persones espertes n'astronomía, óptica, biodiversidá ya historia y patrimoniu pa esplicar qué va asoceder a lo llargo d'esi fenómenu y cómo siguilu con seguridá.

Una de les exes del alcuentru va ser la seguridá ocular a lo llargo de la observación d'un eclipse, con información práutica sobre la forma correcta de contemplalu ensin riesgos.

La sesión tamién va entamala cola ciencia qu'hai detrás de los eclipses y va analizar la so influencia na fauna y n'otros seres vivos, amás del so impactu nel ser humanu y nes sociedaes a lo llargo de la hestoria.

Ente les entidaes collaboradores figuren l'Asociación Astronómica Omega, el Colexu d'Ópticos y Optometristes d'Asturies, l'Institutu Mistu d'Investigación en Biodiversidá d'Asturies-IMIB y el Grupu Llabor-Social-LANDscape de la Universidá d'Uviéu.

L'eventu va empezar a les 18:00 h. La entrada va ser llibre hasta completar aforu, y puede aportase a la web www.eclipsesasturias2026.ficyt.es p'ampliar la información sobre esta actividá, enxaretada n'Eclipse Asturies 2026.

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