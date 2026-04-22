Superficie, capacidá económica y costu real de los trabayos: los nuevos criterios pal repartu de les ayudes pa la llimpieza de playes
El Principáu anueva'l sistema de distribución de los fondos p'afayalu a la realidá de los conceyos, y que seya "más amañosu y oxetivu"
Sixto Cortina (Traducción)
La llimpieza y el caltenimientu de les playes ye ún de los gastos más importantes que los conceyos asturianos entamen pel tiempu braniegu. Cada añu, pa sofitar estos trabayos, el Principáu concede a les alministraciones locales una llinia d'ayudes que, nesta ocasión, anuévense pa incorporar un sistema de distribución “más amañosu y oxetivu”, p'afayase meyor a la realidá territorial y a la capacidá d'execución de cada conceyu.
El nuevu sistema pal repartu de los fondos va valorar d'equí p'arriba, ente otros criterios, la superficie real de les sableres a les que-yos fae falta llimpieza, afayando l'asignación de recursos a les dimensiones de la costa de cada conceyu. Tamién la capacidá económica municipal, col fin d'evitar que los conceyos con menores recursos queden penalizaos.
Un tercer criteriu que s'incorpora ye'l costu real presupuestáu de los trabayos de llimpieza, venceyando les ayudes a actuaciones concretes, planiaes y executables.
Amás, les nueves bases reguladores incorporen midíes de simplificación alministrativa, como la obligatoriedá de la tramitación electrónica y l'abonu antemanáu de l'ayuda nun únicu pagu. Estes midíes faciliten la xestión por parte de los conceyos y contribúin a meyorar la eficacia nel usu de los recursos públicos.
D'esta forma, espliquen dende la Conseyería de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies, venceyen la concesión de les ayudes “a parámetros direutamente rellacionaos coles carauterístiques reales de cada conceyu, cola mira de garantizar que'l creitu disponible se distribuya d'un xeitu eficaz y pueda aprovechase dafechu”.
Asina, “asegúrase que los fondos públicos lleguen a los conceyos con capacidá real pa executar les actuaciones previstes”. La convocatoria ta dotada con un presupuestu d'un millón d'euros y va ayudar a financiar los gastos derivaos de la recoyida de residuos que lleguen a les playes acarretaos polos calces fluviales o pola mar, lo mesmo que'l so tresporte al centru de tratamientu de Coxersa, allugáu en Serín.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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