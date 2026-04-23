L'apicultura crez n'Asturies, y el Gobiernu entama una nueva convocatoria d'ayudes pa meyorar la producción

El sector apícola asturianu crez cada añu. Anguaño, hai censaes n'Asturies 2.489 esplotaciones (6,71% del total nacional) y 62.967 caxellos (el 2,13% de los censaos n'España). Pa siguir potenciando esta progresión, la Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria convocó les ayudes de la Intervención Sectorial Apícola (ISA) y la de minimis pa l'apicultura. En total, tán dotaes con más de 458.000 euros.

Les asociaciones d'apicultores, como estos de manera individual, pueden aportar a les ayudes de la ISA, dotaes con 378.331 euros, pa meyorar les condiciones de producción del miel. La campaña apícola oxetu d'estes ayudes va ser la entendida ente'l 1 d'agostu de 2025 y el 31 de xunetu d'esti añu.

Les actividaes oxetu d'esta subvención son, per un llau, la contratación de servicios d'asesoramientu, asistencia téunica o formación, ente otres. Amás, contémplense inversiones n'activos materiales ya inmateriales pa facer frente a especies invasores y enfermedaes de los caxellos, sobre manera la varroosis.

Entámense tamién midíes pa incrementar la vitalidá de los caxellos, anovar y acondicionar la cera, prevenir daños por fenómenos meteorolóxicos adversos, repoblar con críes de reines y racionalizar l'alzada.

Tamién van poder subvencionase inversiones venceyaes a l'actividá diaria de les esplotaciones, como la cuota del seguru de responsabilidá civil de los caxellos, sistemes de protección, vixilancia antirrobu o xeolocalización…

Estes ayudes tán cofinanciaes al 50% con fondos europeos al traviés del Fondu Européu de Garantía Agraria (Feaga) y fondos propios del Principáu y del Ministeriu d'Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pela so parte, les ayudes acoyíes al réxime de minimis, pa les que se destinen 80.000 euros, nagüen por meyorar la rentabilidá de les esplotaciones apícoles, menguada pola presencia de Vespa velutina y les condiciones meteorolóxiques adverses, cola mira de contribuyir a la so modernización y desarrollu.

Esti próximu vienres, 24 d'abril, a les 9:00 hores va tener llugar el “Info Day” na sede de la Conseyería de Mediu Rural col fin de resolver les duldes que puedan surdir a los apicultores.

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