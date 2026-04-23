Uviéu, la séptima ciudá española que más places pierde en viviendes turístiques

Uviéu sigue tamién la tendencia. El númberu de places en viviendes turístiques menguó nun 18,1% nel últimu añu hasta les 2.845 cames. ¿Cuála ye la razón d'esti descensu? "El desaniciu de la ufierta illegal y l'entamu del ventanu únicu dixital d'arrendamientos". Asina lo revela l'estudiu de valoración turística empresarial ellaboráu por Exceltur, l'asociación integrada por una trentena d'empreses venceyaes al sector y qu'inclúin dende agospiamientos, axencies de viaxes, touroperadores, empreses de tresporte hasta centrales de reserves.

La capital asturiana ye la séptima ciudá española que más cames, cuandu menos les regulaes, pierde. Eivissa lidera la cayida con una variación del 70,5% con 447 cames. Los destinos tuvieron interesaos en "contener la ufierta d'agospamientu intrusiva", destaquen dende la entidá. Vien darréu A Coruña con un 38,6% menos hasta les 1.576 estancies, Palma de Mallorca con un descensu del 37,99% hasta los 3.585 puestos, Murcia con una cayida del 34,3% pa 3.133 vacantes y Santander con una baxada del 24,5% hasta les 3.506 places. En sesta posición quedó Alacant con 14.142 espacios y una perda del 18,3%.

Otra de les conclusiones que dexa esti estudiu ye qu'Uviéu ye la ciudá asturiana que más places pierde en viviendes turístiques. Exceltur tamién analiza'l casu de Xixón, que rexistró una baxada del 16,8% hasta les 4.820 places. Esta situación débese en gran parte a les regulaciones entamaes pol Principáu. L'Executivu aprobó en febreru un endurecimientu de los requisitos como que yá nun se puede instalar un estoyu nos portales o n'otra zona de la vía pública pa la entrega de les llaves. La recepción tien que ser presencial o a distancia. Otru de los requisitos ye que nos anuncios tien d'apaecer el númberu de Rexistru d'Empreses y Actividaes Turístiques del Principáu y tien que se detallar l'allugamientu esactu. L'oxetivu final ye combatir les práutiques illegales, aumentar la calidá de la ufierta, facilitar la convivencia ente los visitantes y los residentes y garantizar el descansu.

A nivel nacional, namás les ciudaes andaluces de Málaga, Sevilla y Granada crecieron en númberu de cames, polo que'l cómputu global foi negativu con 31.500 places menos. "Los datos apunten a un cambiu d'enclín" y esti tipu d'ufierta ta arreyada a la intensificación de la presión turística nos grandes núcleos urbanos y xenera esperiencies negatives na convivencia, detallen dende l'asociación.

Exceltur tamién albidra cómo va ser la primavera turística. El conflictu n'Oriente Medio ta camudando l'escenariu, afectando a los destinos turísticos de la zona. Ye por ello que los turistes internacionales pueden apostar por un destín seguru como España. Amás, predizse que los turistes españoles se decanten por destinos interiores. Esti crecimientu tamién tien el so puntu negativu porque s'espera un encarecimientu de los viaxes. El turismu cuenta con xenerar 227.157 millones d'euros y esta cifra prevese que seya un 2,5% cimera al respeutuive del añu pasáu. Estos díes, les cais d'Uviéu tán apinaes de turistes.

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