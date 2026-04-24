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Los millones que va recibir Asturies del nuevu plan estatal de vivienda

La comunidá autónoma va recibir 231 millones d'euros, más del triple que nel anterior plan estatal

Un montaxe sobre vivienda, con Oivido Zapico, conseyeru d'Ordenación del territoriu.

Un montaxe sobre vivienda, con Oivido Zapico, conseyeru d'Ordenación del territoriu. / LNE

Xuan Fernández

Sixto Cortina (Traducción)

El Conseyu de Ministros aprobó esti martes pasáu'l Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta facer una inversión total de 7.000 millones d'euros nel conxuntu del país y asigna a Asturies 231 millones d'euros pa los próximos cinco años.

Según los datos facilitaos pol Executivu, esta cantidá supon un incrementu significativu al respeutive del anterior plan (2022-2025), nel qu'Asturies xestionó 56 millones. El nuevu marcu alza'l financiamientu en 175 millones, lo qu'implica más que triplicar los recursos destinaos a polítiques de vivienda na comunidá.

Na presentación del plan, la ministra de Vivienda y Axenda Urbana, Isabel Rodríguez, sorrayó que “el nuevu Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda” y amestó que “nunca más, con dineru públicu, se va poder especular cola vivienda”.

El modelu de financiación del plan encóntase nun sistema de corresponsabilidá, nel que'l Gobiernu central apurre'l 60% de los fondos y les comunidaes autónomes el 40% restante.

Distribución de fondos

La inversión prevista p'Asturies va destinase a delles llinies d'actuación en materia de vivienda. Acordies col repartu establecíu:

  • Cuandu menos un 40% va dedicase a la construcción y alquisición de viviendes
  • Un 30% va dir empobináu a la rehabilitación del parque residencial esistente
  • El 30% restante va destinase a midíes de protección pa colectivos vulnerables y territorios con mayores dificultaes

El plan introduz amás la protección permanente de les viviendes financiaes con fondos públicos y contempla mecanismos de control nos procesos d'axudicación.

L'incrementu de fondos n'Asturies enxaretase nuna xubida xeneralizao de la inversión en toles comunidaes autónomes. Según el cuadru comparativu del plan, Asturies pasa de 56 a 231 millones, dientro d'un contestu nel que l'Executivu señala que'l financiamientu global “triplícase” al respeutive del periodu anterior. Sicasí, hai comunidaes como Madrid, en manes del PP, que refuguen esti plan y consideren que nun soluciona'l problema de la vivienda.

Oxetivos del plan

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 articúlase alredor de trés grandes exes: aumentu de la construcción de vivienda, impulsu de la rehabilitación y refuerzu de la protección social. Ente los sos oxetivos figuren la medría del parque públicu, la meyora de l'accesibilidá y eficiencia de les viviendes, el sofitu a la emancipación xuvenil y l'atención a colectivos vulnerables.

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