Nestlé anuncia un ERE pa más de 300 trabayadores n'España qu'afecta a la fábrica asturiana de Sevares
L'axuste nun va tener que ver cola planta de platos precocinaos que la multinacional tien en Xixón
Sixto Cortina (Traducción)
Nestlé España planteó a los trabayadores un despidu colectivu (ERE) pa un máximu de 301 persones qu'afecta a la fábrica asturiana de Sevares (Piloña), onde se fabriquen lleches infantiles, purés de frutes y suplementos nutricionales. El recorte llaboral nun se va aplicar na otra planta que la multinacional tien n'Asturies, la de platos precocinaos de la marca Litoral en Xixón. Les dos factoríes asturianes axunten cuasi 300 empleos.
La empresa d'alimentación, qu'a escala global preside l'español Pablo Isla, señaló qu'esti axuste ta en llinia col que s'entamó na compañía en tol mundu y que podría afectar a 16.000 trabayadores. Anguaño, Nestlé España tien una plantía de 4.158 persones, polo que'l despidu inicial planteáu afectaría al 7,2%.
"Esta midida respuende a la evolución del sector —el del gran consumu— que vien marcáu pol aumentu de los costos operativos, el cambiu de vezos nel consumidor y la meyora de la marca de distribución", xustificó la empresa, qu'amestó qu'esti contestu obliga a afayase y focalizase nes sos marques estratéxiques. "En realizando un analís en detalle de les estructures operatives y la implementación de delles midíes previes de contención de costos, la compañía determinó que l'axuste va afectar a un máximu de 301 posiciones n'oficines, equipos de ventes, centros de distribución y en seis de los sos centros de producción nel país", según Nestlé. La midida va aplicase a los centros de producción allugaos en Pontecesures (Pontevedra), Sevares (Asturies), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona, ensin conocese entá l'algame por centru.
La empresa d'alimentación afirmó que'l procesu va desarrollase per aciu de "una interlocución honesta" cola representación llegal de el trabayadores, colas mira de pescanciar midíes que mengüen l'impactu. Los sindicatos UXT, CC OO y CSIF refugaron l'ERE, califíquenlu de "inxustificáu, desproporcionáu y socialmente inaceptable".
Na fábrica de Sevares trabayen anguaño 190 persones depués d'incrementase la plantía l'añu pasáu col entamu d'una nueva llinia de suplementos alimenticios (so la marca Meritene) que s'axuntó a les cuatro de lleches infantiles y la de bolsines de purés de frutes. Nos últimos años Nestlé invirtió más de 14 millones d'euros nos dos plantes asturianes, principalmente en Sevares.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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