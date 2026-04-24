Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

Nestlé anuncia un ERE pa más de 300 trabayadores n'España qu'afecta a la fábrica asturiana de Sevares

L'axuste nun va tener que ver cola planta de platos precocinaos que la multinacional tien en Xixón

Interior de la fábrica de Nestlé en Sevares.

Interior de la fábrica de Nestlé en Sevares.

Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Nestlé España planteó a los trabayadores un despidu colectivu (ERE) pa un máximu de 301 persones qu'afecta a la fábrica asturiana de Sevares (Piloña), onde se fabriquen lleches infantiles, purés de frutes y suplementos nutricionales. El recorte llaboral nun se va aplicar na otra planta que la multinacional tien n'Asturies, la de platos precocinaos de la marca Litoral en Xixón. Les dos factoríes asturianes axunten cuasi 300 empleos.

La empresa d'alimentación, qu'a escala global preside l'español Pablo Isla, señaló qu'esti axuste ta en llinia col que s'entamó na compañía en tol mundu y que podría afectar a 16.000 trabayadores. Anguaño, Nestlé España tien una plantía de 4.158 persones, polo que'l despidu inicial planteáu afectaría al 7,2%.

"Esta midida respuende a la evolución del sector —el del gran consumu— que vien marcáu pol aumentu de los costos operativos, el cambiu de vezos nel consumidor y la meyora de la marca de distribución", xustificó la empresa, qu'amestó qu'esti contestu obliga a afayase y focalizase nes sos marques estratéxiques. "En realizando un analís en detalle de les estructures operatives y la implementación de delles midíes previes de contención de costos, la compañía determinó que l'axuste va afectar a un máximu de 301 posiciones n'oficines, equipos de ventes, centros de distribución y en seis de los sos centros de producción nel país", según Nestlé. La midida va aplicase a los centros de producción allugaos en Pontecesures (Pontevedra), Sevares (Asturies), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona, ensin conocese entá l'algame por centru.

La empresa d'alimentación afirmó que'l procesu va desarrollase per aciu de "una interlocución honesta" cola representación llegal de el trabayadores, colas mira de pescanciar midíes que mengüen l'impactu. Los sindicatos UXT, CC OO y CSIF refugaron l'ERE, califíquenlu de "inxustificáu, desproporcionáu y socialmente inaceptable".

Na fábrica de Sevares trabayen anguaño 190 persones depués d'incrementase la plantía l'añu pasáu col entamu d'una nueva llinia de suplementos alimenticios (so la marca Meritene) que s'axuntó a les cuatro de lleches infantiles y la de bolsines de purés de frutes. Nos últimos años Nestlé invirtió más de 14 millones d'euros nos dos plantes asturianes, principalmente en Sevares.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  2. Adiós al uso de la baliza V-16: la DGT explica su fecha límite de uso por conductor
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
  4. Apuñalan en su despacho de Oviedo a un abogado que debía intervenir esta mañana en el juicio contra el narco "Matador"
  5. Impresionante accidente en una transitada rotonda de Oviedo: un coche volcado e importantes daños en otro
  6. Adiós a aparcar en la zona azul gratis por la noche: misma tarifa y cambios en el fin de semana
  7. Aviso a los conductores con coches con matrículas 'L' y 'M' tras la norma obligatoria: la multa de 200 euros por no llevar ya la v-19 que ya pone la Guardia Civil
  8. Rescatan a más de 300 perros de un criadero ilegal de Gijón

Nestlé anuncia un ERE pa más de 300 trabayadores n'España qu'afecta a la fábrica asturiana de Sevares

Nestlé anuncia un ERE pa más de 300 trabayadores n'España qu'afecta a la fábrica asturiana de Sevares

Los millones que va recibir Asturies del nuevu plan estatal de vivienda

Los millones que va recibir Asturies del nuevu plan estatal de vivienda

Uviéu, la séptima ciudá española que más places pierde en viviendes turístiques

L'apicultura crez n'Asturies, y el Gobiernu entama una nueva convocatoria d'ayudes pa meyorar la producción

L'apicultura crez n'Asturies, y el Gobiernu entama una nueva convocatoria d'ayudes pa meyorar la producción

El Piqueru axunta en Llastres a especialistes pa esplicar les claves del eclipse solar total

El Piqueru axunta en Llastres a especialistes pa esplicar les claves del eclipse solar total

Superficie, capacidá económica y costu real de los trabayos: los nuevos criterios pal repartu de les ayudes pa la llimpieza de playes

Superficie, capacidá económica y costu real de los trabayos: los nuevos criterios pal repartu de les ayudes pa la llimpieza de playes

Vivir Asturies y cuntalo: RadiOlayinos convierte l’aula nun estudiu de radio

Llibertá total pa les pites n'Asturies: el Ministeriu llevanta'l confinamientu nos ocho conceyos que quedaben con restricciones pol gripe aviar

Tracking Pixel Contents