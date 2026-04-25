Asturies prepara más de 70 puntos pa ver l'eclipse y un plan de protección civil ante la camaretada de visitantes que s'espera

El Principáu entamó los trabayos pa diseñar un dispositivu especial de protección civil con motivu del ecllipse solar total previstu pal próximu 12 d'agostu, ante la previsión de la llegada d'una camaretada de visitantes. La xunta, celebrada y presidida pol conseyeru de Movilidá, Mediu Ambiente y Xestión d'Emerxencies, Alejandro Calvo, sirvió pa coordinar a les estremaes alministraciones implicaes.

L'operativu va articulase al traviés del Plan Territorial de Protección Civil del Principáu d'Asturies (Platerpa), que se va afayar a les necesidaes específiques de la xornada. Ente les cuestiones entamaes figura'l repartu de competencies, lo mesmo que la planificación de los recursos que faen falta pa garantizar la seguridá y la movilidá. Amás, el Gobiernu autonómicu analiza la habilitación de más de 70 puntos d'observación, propuestos polos conceyos.

Esta planificación enxaretase nel plan estratéxicu del ecllipse, yá activáu pol Executivu autonómicu. El plan inclúi l'entamu d'una web informativa (eclipseasturias2026.ficyt.es) que yá ta operativa, un mapa interactivu por conceyos con horarios y duración del eclipse, amás d'un programa de divulgación científica y campañes de salú.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"