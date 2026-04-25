Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Proceso de regularización de inmigrantesLa Nueva España de CastrillónCuenta dividida en la hosteleríaCarreras ilegales en Gijón
instagramlinkedin

El colexu El Coto de L'Entregu trunfa nel I Concursu de Podcast Escolar 'Voces qu'Escuchen' d'Asturies

El trabayu de los escolinos básase nel llibru "Hai sitiu pa toos" d'Anahita Teymorian

Escolinos del colexu El Coto de L'Entregu, grabando'l podcast.

Escolinos del colexu El Coto de L'Entregu, grabando'l podcast. / Cedida a LNE

Luisma Díaz

Sixto Cortina (Traducción)

L'Entregu

El Colexu Públicu El Coto, de L'Entregu (Samartín del Rei Aurelio), ganó'l primer premiu nel I Concursu de Podcast Escolar "Voces qu'Escuchen", convocáu pola conseyería d'Educación del Principáu d'Asturies. Na convocatoria convidabase a los centros y los sos escolinos a crear "micro podcast narrativos, d'hasta trés minutos", inspiraos en llibros o na creación lliteraria, con motivu del Día del Llibru 2026.

Tal qu'indicó'l profesoráu del colexu El Coto, nel centru "decidimos participar nesta iniciativa per aciu de la creación d'un microrrelatu sonoru n'homenaxe al llibru 'Hai sitiu pa toos', d'Anahita Teymorian, porque creemos que nun momentu nel que'l mundu anda xiringáu por conflictos, ye importante llevantar la voz con un mensaxe d'esperanza:  'Siempre hai sitiu pal entendimientu, la solidaridá y la PAZ si aprendemos a escuchanos unos a otros".

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros un motorista que se detiene ante un semáforo en rojo, se incorpora cuando se pone en verde a la velocidad adecuada: la Guardia Civil extrema la vigilancia en el elemento de seguridad
  2. Pesadilla en la carretera para llegar a Gijón y Avilés: ocho horas de atasco kilométrico en la 'Y' tras arder un camión con bombonas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje todoterreno más barata del mercado: por 26,99 euros y 70 litros de capacidad
  4. El abogado del juicio contra el narco 'Matador' apuñalado en Oviedo necesitó una transfusión: el arma estaba en su despacho y no pudo aclarar lo ocurrido antes de ser intubado
  5. Un conductor circula a 115 kilómetros por hora por autovía y la cámara le multa por no llevar el elemento de seguridad obligatorio dentro del coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. ¿Se pueden adoptar los perros rescatados del criadero ilegal de Gijón?: esto es lo que dice el Ayuntamiento
  7. La historia de David y su toro bravo 'Rayo': vinieron de Madrid a Asturias y ahora el Principado se lo quiere incautar tras varias quejas
  8. El cartel de San Mateo en Oviedo suma nuevos grupos para actuar en las fiestas: la 'Orquesta Mondragón' y 'Amistades Peligrosas

El colexu El Coto de L'Entregu trunfa nel I Concursu de Podcast Escolar 'Voces qu'Escuchen' d'Asturies

El colexu El Coto de L'Entregu trunfa nel I Concursu de Podcast Escolar 'Voces qu'Escuchen' d'Asturies

Asturies prepara más de 70 puntos pa ver l'eclipse y un plan de protección civil ante la camaretada de visitantes que s'espera

Nestlé anuncia un ERE pa más de 300 trabayadores n'España qu'afecta a la fábrica asturiana de Sevares

Nestlé anuncia un ERE pa más de 300 trabayadores n'España qu'afecta a la fábrica asturiana de Sevares

Los millones que va recibir Asturies del nuevu plan estatal de vivienda

Los millones que va recibir Asturies del nuevu plan estatal de vivienda

Uviéu, la séptima ciudá española que más places pierde en viviendes turístiques

L'apicultura crez n'Asturies, y el Gobiernu entama una nueva convocatoria d'ayudes pa meyorar la producción

L'apicultura crez n'Asturies, y el Gobiernu entama una nueva convocatoria d'ayudes pa meyorar la producción

El Piqueru axunta en Llastres a especialistes pa esplicar les claves del eclipse solar total

El Piqueru axunta en Llastres a especialistes pa esplicar les claves del eclipse solar total

Superficie, capacidá económica y costu real de los trabayos: los nuevos criterios pal repartu de les ayudes pa la llimpieza de playes

Superficie, capacidá económica y costu real de los trabayos: los nuevos criterios pal repartu de les ayudes pa la llimpieza de playes
Tracking Pixel Contents