El colexu El Coto de L'Entregu trunfa nel I Concursu de Podcast Escolar 'Voces qu'Escuchen' d'Asturies
El trabayu de los escolinos básase nel llibru "Hai sitiu pa toos" d'Anahita Teymorian
Sixto Cortina (Traducción)
El Colexu Públicu El Coto, de L'Entregu (Samartín del Rei Aurelio), ganó'l primer premiu nel I Concursu de Podcast Escolar "Voces qu'Escuchen", convocáu pola conseyería d'Educación del Principáu d'Asturies. Na convocatoria convidabase a los centros y los sos escolinos a crear "micro podcast narrativos, d'hasta trés minutos", inspiraos en llibros o na creación lliteraria, con motivu del Día del Llibru 2026.
Tal qu'indicó'l profesoráu del colexu El Coto, nel centru "decidimos participar nesta iniciativa per aciu de la creación d'un microrrelatu sonoru n'homenaxe al llibru 'Hai sitiu pa toos', d'Anahita Teymorian, porque creemos que nun momentu nel que'l mundu anda xiringáu por conflictos, ye importante llevantar la voz con un mensaxe d'esperanza: 'Siempre hai sitiu pal entendimientu, la solidaridá y la PAZ si aprendemos a escuchanos unos a otros".
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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