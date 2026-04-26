Asturies destina dos millones a una nueva convocatoria del Programa Investigo pa "retener talentu"

Col oxetivu de retener talentu ya impulsar proyeutos estratéxicos, el Gobiernu del Principáu entama una nueva convocatoria del Programa Investigo con una dotación de dos millones d'euros.

Esta partida destinase a promover la contratación de persones moces paraes en proyeutos d'investigación ya anovación que se desenvuelvan n'Asturies. "El Serviciu Públicu d'Empléu (Sepepa) incrementó en 600.000 euros la partida pa esta llinia al respeutive del añu pasáu, p'aumentar el númberu de persones beneficiaries", indica la Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu.

El Programa Investigo ta dirixíu a persones menores de 30 años inscrites nel Sistema Nacional de Garantía Xuvenil y nagua por facilitar la so incorporación al mercáu llaboral per aciu de contratos venceyaos a proyeutos anovadores. La iniciativa, impulsada pola Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu, financia acciones d'entidaes públiques y privaes pa contribuyir al fortalecimientu del ecosistema científicu y teunolóxicu.

Retener talentu

El Conseyu de Gobiernu yá autorizó'l gastu pa esti programa, que se va distribuyir ente esti añu y 2028. El financiamientu va repartise ente universidaes, organismos públicos d'investigación, empreses privaes, entidaes públiques empresariales y organizaciones ensin ánimu de lucru.

La convocatoria va poder ser cofinanciada hasta nun 70 % pol Fondu de Transición Xusta, nel marcu del programa 2021‑2027, y va tener tamién aportaciones del Serviciu Públicu d'Empléu Estatal (SEPE) al traviés de la Conferencia Sectorial d'Empléu y Asuntos Llaborales.

"Esta iniciativa da continuidá n'Asturies a una llinia d'ayudes nacionales que s'entamó en 2022 y que llogró un impactu positivu nel empléu, de la que contribuyó a retener talentu y a impulsar proyeutos anovadores en sectores estratéxicos", sorraya la Conseyería.

Nes ediciones previes, el Sepepa facilitó la contratación de más de 150 mozos investigadores y personal téunico n'universidaes, empreses y fundaciones, 7,6 millones de financiación. Dende l'añu pasáu, una vegada rematáu'l programa nacional, la llinia Nueva Investigo incorporóse al presupuestu del Sepepa como iniciativa propia.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"