"Macbeth" y "María Stuarda" encabecen el nuevu programa de la Ópera d'Uviéu

La Ópera d'Uviéu va encarar la so nueva temporada con una programación de cinco títulos que combina repertoriu bien conocíu, nueves producciones y dos títulos especialmente llamativos, "Macbeth" de Verdi y "Maria Stuarda" de Donizetti.

El ciclu, presentáu esti día pol so direutor, Celestino Varela, va abrise'l 11 de setiembre nel Campoamor con "Sorrow", un doble programa que xune "Kindertotenlieder", de Mahler, y "Suor Angelica", de Puccini, dos obres qu'entren per primer vegada nesti formatu na temporada nuna nueva producción de la Ópera d'Uviéu. Jacques Imbrailo va asumir la parte solista de Mahler y Beatriz Díaz va encabezar el repartu de la ópera pucciniana.

Un títulu que rescampla nel elencu vocal ye "Maria Stuarda", de Donizetti, que se va estrenar el 9 d'ochobre. La presencia de Yolanda Auyanet como Maria y de Paola Gardina como Elisabetta pon el focu nuna de les grandes claves d'esta ópera: l'enfrentamientu ente dos personaxes femeninos qu'esixen cantar belcantista, temperamentu y capacidá pa sostener tola tensión dramática dende la voz.

Tamién como acontecimientu musical y escénicu preséntase'l "Macbeth" de Verdi, que va llegar el 13 de payares. La traxedia shakespeariana van protagonizala'l gran barítonu verdianu Juan Jesús Rodríguez como Macbeth y Marigona Qerkezi como Lady Macbeth, nuna nueva coproducción con dirección d'escena de Paco López.

El 11 d'avientu va estrenase "Manon Lescaut", de Puccini, con Vanessa Goikoetxea y Arturo Chacón-Cruz al frente, y la programación va zarrar con "Così fan tutte", de Mozart, con funciones a partir del 29 de xineru y un repartu encabezáu por Berna Perles. La temporada va incluyir amás trés cites de Vienres d'Ópera, empobinaes al impulsu del talentu nuevo nel segundu repartu. Va ser, en concretu en "Macbeth", "Manon Lescaut" y la traca final de "Così fan tutte".

Nel elencu d'orquestes, la OSPA va encargase del programa doble qu'abre la temporada y de "Manon Lescaut", mentanto qu'Uviéu Filarmonía va acompañar los trés títulos que queden.

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