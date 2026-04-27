ArcelorMittal apuesta polos fornos eléctricos, pero nun da'l pasu p'aprobar el proyeutu d'Avilés

La multinacional siderúrxica ArcelorMittal apuesta por una transición hacia les aceríes eléctriques, pero sigue ensin dar el pasu p'aprobar el proyeutu d'Avilés. La compañía publicó esti día'l so informe anual de sostenibilidá y nel so cronograma de tresformación a 2030 nun figura'l proyeutu asturianu.

"Caltenemos el nuesu oxetivu d'algamar les cero emisiones netes en 2050, magar que les realidaes de la transición enerxética demostraron ser muncho más complexes de lo que se contaba primeramente", señaló Aditya Mittal, CEO d'ArcelorMittal, qu'amestó que "les cuestiones relatives a competitividá, reindustrialización, inflación y seguridá enerxética punxéronse nel centru del alderique lo que mos llevó a revisar cómo albidramos la mengua d'emisiones col horizonte de 2030". Agora, la compañía cuenta llograr una reducción de la so intensidá d'emisiones de carbonu del 10% en 2030.

La compañía señala que la producción d'aceru con baxes emisiones de carbonu "entá nun ye competitiva en costos" y que por ello ta adoptando "un enfoque gradual" porque "en dellos mercaos y baxo dellos escenarios, los fornos d'arcu eléctricu sí representen una opción viable". ArcelorMittal destacó que la capacidá de los fornos d'arcu eléctricu yá representa'l 26% de la producción total d'aceru de la compañía en cuenta del 19% en 2018.

La compañía preve tener 3,4 millones de tonelaes adicionales de capacidá de producción d'aceru en fornos d'arcu eléctricu (EAF) en funcionamientu pa finales de 2026, lo que va alzar la capacidá total del grupu a aprosimao 27,4 millones de tonelaes. Esta capacidá provien de dos proyeutos n'España (el fornu híbridu d'arcu eléctricu de Xixón que se va poner en funcionamientu a finales de mayu o principios de xunu, y l'aumentu de la capacidá de l'acería de Sestao) y un nuevu fornu d'arcu eléctricu n'Estaos Xuníos (Calvert), que yá entró en funcionamientu y ta aumentando la so producción. A ellos axuntaría'l fornu d'arcu eléctricu anunciáu apocayá en Dunkerque (Francia) con una inversión de 1.300 millones –col que s'espera que la capacidá adicional aumente a 5,4 millones de tonelaes– y meyores nel fornu eléctricu de Belval (Luxemburgu).

Toos esos proyeutos tán incluyíos nel cronograma de tresformación d'ArcelorMittal a 2030, nel que, pel momento, nun figura'l proyeutu del fornu d'arcu eléctricu pa productos planos d'Avilés magar les midíes de protección de la industria del aceru n'Europa qu'apautó la UE.

"Lo que podemos afirmar con seguridá ye que l'aceru foi y va siguir siendo un material crucial pal nuesu mundu, anque la manera en que se fabrica, ónde se fabrica y la cantidá d'aceru que se consume sigan evolucionando", señaló Aditya Mittal.

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