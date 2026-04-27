El pasu decisivu pa la conversión del Martiellu de Santa Ana nun centru cultural nel corazón d'Uviéu

La conversión del Martiellu de Santa Ana nun centru cultural cada vez queda más cerca. L'Arzobispáu apurrió'l xueves pasáu'l proyeutu básicu al Colexu d'Arquiteutos d'Asturies pal so visáu col fin de solicitar la llicencia d'obres al Conceyu. El vistu bonu municipal va permitir empezar los trabayos polos que se nagua. Asina lo comunicó'l vicariu episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales de la diócesis d'Uviéu, Jorge Juan Fernández Sangrador, al presidente de la Fundación Municipal de Cultura, David Álvarez, nuna xunta onde esbillaron los pormenores d'esta inversión que va coser l'encruz de les cais Santa Ana, Canóniga, San Antonio y Mon, en plenu corazón del Uviéu Antiguu.

El diseñu del arquiteutu Daniel Cortizo pretende respetar la división de les primitives parceles y apuesta por volumes en caliza. Ún de los oxetivos ye recuperar la fachada del antiguu edificiu de Cáritas, diseñada pol arquiteutu burgués Juan Miguel de la Guardia, y la so conexón col palaciu arzobispal. L'interior va tener una planta baxa que va allugar un estragal acompañáu d'un patiu traseru que completa'l xardín, una sala d'usos múltiples, una sala d'esposiciones y un salón d'actos. Nel pisu cimeru va tar una zona d'oficines acompañada d'una terraza, otra sala d'esposiciones y una caleyina interior. Esta última distribución d'espacios va ser hermana nel segundu pisu. Amás, la Conseyería de Cultura va esixir a les autoridaes eclesiástiques qu'incorporen tolos restos históricos atopaos nel sosuelu a lo llargo de los llabores d'escavación entamaos va un añu.

L'alcuentru ente dambos representantes tamién sirvió pa que Fernández Sangrador punxera al día al conceyal de Cultura de toles xuntes que tan calteniendo pa sofitar qu'Uviéu seya Capital Europea de la Cultura en 2031. L'arzobispu, Jesús Sanz Montes, dio'l so sofitu a la candidatura va un añu y el vicariu tuvo un alcuentru col responsable de Turismu de la Conferencia Episcopal Española pa detalla-y qué ye la "amabilidá" y tolos proyeutos que tien en mente l'equipu lideráu por Rodolfo Sánchez. Llueu, el representante de la Ilesia asturiana va viaxar a Bruxeles pa tener alcuentros con delles instituciones.

Otru de los temes trataos foi la celebración del Añu Santu Compostelanu en 2027. Sobre esti asuntu, la diócesis ta teniendo xuntes colos responsables de les catedrales del Camín de Santiago y púnxose en conocencia del conceyal el trabayu que se llevó a cabu como miembros del grupu denomináu "Trés Reinos Cristianos", onde la diócesis collabora estrechamente xunto cola de Santiago de Compostela y la Fundación Edades del Hombre en proyeutos de común interés p'Asturies, Galicia y Castiella y Lleón.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"