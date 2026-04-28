Una esposición conmemora los diez años del Premiu de Fotografía Proyectu Home d'Asturies

De la mano de la Fundación Alvargonzález, Proyectu Home enseña les fotografíes ganadores del so certame, un premiu qu'entamó en 2016 como un proyeutu "arriesgáu y coraxosu" en mires de "axuntar miraes evocadores de la solidaridá, esperanza y capacidá de superación del ser humanu". L'amuesa, na sala de exposiciónes de la cai Óscar Olavarría de Cimavilla, en Xixón, va tar abierta al públicu hasta'l 30 d'abril y nella inclúyense tamién bona parte de los trabayos finalistes.

El Premiu de Fotografía Proyectu Home d'Asturies que patrocina la Fundación Alvargonzález, y qu'agora estrena esta esposición colectiva pa conmemorar los sos diez años, "ye güei una realidá afitada". “La nuesa fundación, como puede vese nos sos estatutos, tien como finalidá fomentar y promover la cultura. Cuando dende Proyectu Home d'Asturies se nos convidó a formar parte d'esti concursu fotográficu tuvimoslo claro dende'l primer momentu por que nos abustó un vehículu cultural afayadizu p'aunir arte y solidaridá”, señala Cecilia Alvargonzález, presidenta de la Fundación Alvargonzález.

A lo llargo d'esta última década'l certame fotográficu recibió más de 300 trabayos con delles temátiques, dende'l cambiu climáticu a la salú mental pasando pol machismu. Toos ellos "enseñando una mirada d'esperanza nel cambiu y una vida meyor". Podemos tar más que satisfechos por qu'a lo llargo d'estos diez años recibimos más de 300 trabayos y, como puede vese na esposición, la calidá de los trabayos foi de peralta”, fexo Chechu Pérez-Espinosa, direutor xeneral de Proyectu Home d'Asturies.

Na amuesa inclúyese precisamente la imaxe vencedora del certame, que tien una dotación de mil euros en material fotográficu. Nesta edición el trunfu ye pa "Te veo", de M. Arturo González Fernández, qu'apostó pola salú mental como temática.

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