El zarru de la térmica Aboño-1 inclúi valtar la so chimenea de más de 175 metros d'altura

L'esmantelamientu parcial del grupu 1 de la central térmica d'Aboño inclúi valtar la so chimenea de más de 175 metros d'altura, visible dende munchos llugares de los conceyos de Xixón y Carreño.

Aboño Generaciones Eléctricas, la empresa participada por EDP y Grupu Masaveu qu'asumió la propiedá de la mayor central eléctrica asturiana, tresformó l'añu pasáu'l grupu termoeléctricu 2 de carbón en planta de gas y va cerrar l'anticuáu grupu 1. Una vegada que se llogre la pertinente autorización de zarru va entamase un plan d'esmantelamientu parcial que yá se ta tramitando.

Ello ye un esmantelamientu parcial porque nos terrenes de la central d'Aboño EDP cuenta promover proyeutos alternativos amestaos a la transición enerxética (una planta de producción d'hidróxenu verde) que podríen reutilizar parte de les instalaciones actuales. Amás, dalgunes d'eses instalaciones son d'usu compartíu col grupu 2 que sigue n'operación.

Los equipos que se van esmantelar n'Aboño-1 son los correspondientes al parque de carbones (rotopala de canxilones, edificiu de muestréu, torre de tresferencia, cintes tresportadores, silos d'escoria y ceniza...), la caldera, l'interior del edificiu de turbines, dellos tanques y depósitos, y la chimenea de más de 175 metros d'altura que corona la instalación industrial.

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Personal y plazos

Tolos trabayos d'esmantelamientu van ser realizaos por empreses especializaes n'achatarramientos y valtamientos, con personal especialista na manipulación de materiales con conteníu d'amiantu. Calculase que'l númberu de persones que puedan llegar a trabayar de forma direuta nel esmantelamientu seya de 35 trabayadores, más los conductores de camiones pa la evacuación de los residuos xeneraos. El plazu d'execución de la totalidá de los trabayos calculase en 40 meses.