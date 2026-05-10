Armón va construyir nel so astilleru de Navia dos barcos pal grupu cántabru Remolques Unidos

El grupu Armón va construyir nel so astilleru de Navia dos barcos remolcadores pal grupu cántabru Remolques Reunidos, qu'al traviés d'empreses propies y participaes presta servicios nos puertos de Santander, Málaga y Barcelona. Nes dos últimes décades, Armón fabricó más d'una ventena de buques pa Remolques Unidos, ún de los sos principales veceros n'España.

El febreru pasáu, entró en serviciu nel puertu del Málaga'l "Trheintaycinco", l'últimu remolcador que fuera construyíu por Armón pa Remolques Reunidos y que tien una propulsión azimutal, que permite xirar el cuerpu de les hélices 360 graos pa meyorar les maniobres. Agora Armón va construyir otros dos remolcadores pal grupu cántabru.

L'encargu engorda la cartera de pidíos del grupu Armón, qu'en 2022 adquirió en Vigo les instalaciones de Hijos de J. Barreras, el mayor astilleru priváu d'España, p'axuntales a les que yá tenía en Navia, Veiga, Xixón, Burela y Vigo. Al zarru del primer trimestre del añu, Armón tenía una cartera de pidíos de 35 barcos pa veceros de Francia, Panamá, Reinu Uníu, Portugal, Suecia, Islandia y España. Hai dende barcos remolcadores a ferris, pasando por buques oceanográficos, yates de luxu o barcos de Defensa.

L'otru grupu asturianu de construcción naval, Gondán, tenía al zarru del primer trimestre una cartera d'ocho buques pa Indonesia, Noruega y Alemania. Nesti casu son patrulleres, buques d'investigación, un barcu de sofitu a parques eólicos marinos y un remolcador.

Góndán foi galardonáu col premiu "Buque del añu" de l'Asociación d'Inxenieros Navales d'España (AINE) pol "Pole Star", construyíu pa la Northern Lighthouse Board, organismu responsable de los faros y ayuda a la navegación n'Escocia ya Isla de Man. La reconocencia pon en valor l'anovación y la calidá constructiva del buque.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"