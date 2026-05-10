Insectos parasitoides pa salvar les castañales asturianes: la fórmula del Principáu contra una especie invasora

Asturies intensifica la llucha contra l'aviesporuca de la castañal cola lliberación de 675.799 insectos pa control biolóxicu. La dispersión de parasitoides vien realizándose dende fai una década pa intentar combatir la presencia na na comunidá d'esta especie invasora, procedente de China.

Estos exemplares de “Torymus sinensis” lliberáronse en 3.007 puntos d'Asturies, cubriendo práuticamente toles mases de viesques pures y mistes. Y la Conseyería de Mediu Rural y Política Agraria sigue cola so dispersión naquelles zones nes que se detecta menor presencia.

El 75% de los insectos lliberaos creáronse nel Centru d'Alerta y Control de Plagues y Especies Invasores de La Mata, onde s'entamó un novedosu sistema de producción que sigue operativu. El centru tamién s'encarga de monitorizar la tasa d'implantación del parasitoide en 76 puntos y efectúa controles en 32 localizaciones per aciu de la captura d'exemplares nel so periodu de vuelu.

Depués de les lliberaciones produzse, de forma natural, una multiplicación esponencial de los exemplares, lo que “ufierta resultaos esperanzadores nes mases de castañal asturianes, a pesar de la so estensa superficie y de la so elevada densidá”, espliquen nel Principáu.

L'aviesporuca de la castañal detectóse por primer vegada en 2002 y llegó a Asturies en 2014. Apenes trés años dempués, yá colonizara cuasi dafechu la masa forestal, lo que provocó un fuerte impactu económicu, ambiental y social. Una vegada infectada, la castañal mengua la so producción de frutu y ralentiza'l so crecimientu, lo que trai notables perxuicios.

La dispersión de parasitoides rescampló, endagora, como la meyor manera de frenar la proliferación del patóxenu. Los plazos que se remanen anden ente los ocho y los diez años, periodu nel que s'espera garantizar la viabilidá económica de les producciones y la sostenibilidá ambiental.

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