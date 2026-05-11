La industria asturiana encadena'l so sestu mes de cayida de producción coincidiendo cola parada del fornu altu d'ArcelorMittal

La industria asturiana encadena cayíes de producción dende l'ochobre pasáu, cuando quedó inoperativu por avería ún de los dos fornos altos d'ArcelorMittal en Xixón.

L'Institutu Nacional d'Estadística (INE) publicó esti día'l so índiz de producción industrial de marzu y Asturies rexistró una cayida del 7,1% interanual, 3,3 puntos menos qu'en febreru, anque la segunda mayor cayida ente les comunidaes autónomes per detrás d'Estremadura (-13,9 %). Con ello, la producción de la industria asturiana atropa un descensu del 8,5% nel acumuláu del primer trimestre y encadena seis meses de recortes de la producción.

Por destín económicu de los bienes y en tasa interanual, la producción de la industria asturiana cayó en marzu un 11,1% nos bienes entemedios, un 3,1% nos d'equipu y un 2,8% nos de consumu, mentanto que na enerxía baxó un 3,4%.

L'indicador de producción industrial de la Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei) tamién detectó cayíes sigues de la producción industrial dende ochobre, anque'l descensu de marzu rebaxalu al 4,4%. "Como nos meses precedentes, el focu púnxose na metalurxa, qu'esperimentó la segunda mayor cayida interanual na so producción dende l'añu 2021 (‐34,8%), bien afectada pola paralización d'ún de los fornos siderúrxicos. A esti escenariu xunióse, nel mes de referencia, los efectos de la fuelga convocada na industria auxiliar nel marcu de les negociaciones del so conveniu colectivu", señalaron los analistes de Sadei.

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