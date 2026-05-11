La multinacional con 400 empleos n'Asturies que se va estremar en dos empreses a partir d'ochobre

La multinacional estadounidense Corteva, que salió del tueru de DuPont y tien 400 trabayadores nel complexu industrial del valle de Tamón, en Carreño, va estremar en dos compañíes independientes a partir del próximu mes d'ochobre. Per un llau va tar el negociu de protección de cultivos, que va caltener el nome de Corteva, y per otru'l negociu de la grana, incluyida la marca Pioneer. Esta segunda caña empresarial va pasar a llamase Vylor, según anunció la multinacional la selmana pasada.

La división va afectar dafechu a Asturies, onde la compañía tien una fábrica de fitosanitarios onde se producen ingredientes activos pa dellos de los funguicides más comercializaos por Corteva n'Europa, y un centru d'escelencia de servicios européu con profesionales de 16 nacionalidaes en puestos de finances, recursos humanos o compres. Esti últimu centru da sofitu a toles divisiones de la multinacional, polo que la separación puede tener efectos bultables. Sicasí, fontes de Corteva n'España señalaron qu'entá nun se conoz l'impactu que va tener n'Asturies la división, que va ser efectiva a partir del 1 d'ochobre.

N'España, Corteva tien alredor de 500 trabayadores, de los 400 tán n'Asturies. La compañía tamién tien n'España un centru teunolóxicu d'investigación empobináu al cultivu del xirasol. Ta en La Rinconada (Sevilla), onde tamién ta la sede de la multinacional n'España.

Corteva, con presencia anguaño en 140 países, nació en 2019 como dixebra de la multinacional estadounidense DuPont. Formóse col negociu de teunoloxía agrícola de DuPont, que diez años primero adquiriera la compañía de grana Pioneer. Cola dixebra de 2019, la planta de fitosanitarios de DuPont nel valle de Tamón pasó a Corteva y esta compañía estableció nel mesmu allugamientu de Carreño un centru européu de servicios asemeyáu al que yá tenía ellí DuPont. Una maniobra asemeyada a la que fixeron otres compañíes que salieron del tueru de DuPont o adquirieron dalgunu de los sos negocios, como ye'l casu de Axalta, l'antigua división de pintures de DuPont; Arclin, que quedó col negociu de fibres aramides, o Qnity, l'antigua división d'electrónica.

N'ochobre del añu pasáu Corteva anunció la so división en dos compañíes independientes que van cotizar en Bolsa y esta selmana presentó Vylor. "Dende la seguridá alimentaria hasta la seguridá enerxética, impulsada por teunoloxía de vanguardia, xermoplasma d'élite y una cartera de productos avanzaos, Vylor va tar nuna posición privilexada p'ayudar a resolver dellos de los desafíos más complexos del mundu", señaló Chuck Magro, futuru direutor executivu de Vylor.

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