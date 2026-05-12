Llangréu busca al so "pueblu afayadizu" (y afita los criterios pa poder optar al galardón)

El Conceyu de Llangréu abrió'l plazu de presentación de candidatures al premiu “Pueblu Afayadizu-Meyor Entamu Rural 2026”, una iniciativa que se vien desarrollando dende l'añu 2001 con "l'oxetivu de reconocer l'esfuerzu de les comunidaes rurales del conceyu nel caltenimientu de les sos tradiciones y la puesta en valor del so patrimoniu", señaló'l gobiernu local. El plazu pa la presentación de candidatures va permanecer abiertu hasta'l 29 de mayu de 2026.

"Al traviés d'esti galardón destáquense les actuaciones ya iniciatives impulsaes polos mesmos vecinos y vecines, empobinaes a la recuperación y caltenimientu del entornu rural, lo mesmo dende'l puntu de vista paisaxísticu como etnográficu y arquiteutónicu, que del fomentu del trabayu comuñal", remarcaron los responsables municipales.

Requisitos

Les propuestes tendrán d'incluyir, a lo menos, la siguiente documentación: un escritu de solicitú colos datos completos de la persona o entidá que presenta la candidatura; una esposición de los motivos que lu xustifiquen; documentación gráfica o audiovisual que sofite la propuesta; acreditación de la realización de, cuandu menos, una sextaferia o otru tipu de trabayu comuñal previu, como tamién la posible organización d'actividaes festives como amuesa de collaboración vecinal; y una memoria valorada del proyeutu presentáu.

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