Recta final de los trabayos pa que les fontes de la Fonte-Baxa, en L.luarca, rescamplen con tola so guapura
El consistoriu acaba d'estrenar tamién la so aula de recepción de visitantes, construyida a partir d'un vieyu almacén de la propiedá
Sixto Cortina (Traducción)
El bosque-xardín de la Fonte Baxa, de L.luarca, va estrenar novedaes na temporada alta que ta a poco d'empezar. Una d'elles ye la puesta en marcha de les fontes ornamentales del xardín, dalgunes de gran valor y antigüedá. Precisamente estos díes tán dándose los últimos retoques a estos elementos, que volverán disponer d'agua, y asina quedará l'entornu muncho más guapu.
La puesta en marcha de les fontes forma parte d'un paquete d'actuaciones anunciáu l'añu pasáu por importe de 131.000 euros y con cargu al Plan de Sostenibilidá Turística del conceyu. L'oxetivu ye meyorar los recursos y atractivos d'esti xardín que cada añu gana visitantes.
Valor artísticu
"Tenemos seis fontes d'especial importancia y valor artísticu, una d'elles data de 1788, que volverán entrar en funcionamientu", fae l'alcalde, qu'esti día comprobó de primera mano cómo avancen los trabayos. La mayor parte de les fontes yá tán llistes y yá tienen agua pa contentude los visitantes. Ello ye que'l suministru d'agua ye posible gracies a la instalación de paneles solares. Namás la obra de les fontes acabó con un desembolsu de 16.900 euros.
Per otru llau, convirtióse un antiguu almacén n'aula de recepción de visitantes, un espaciu especialmente interesante pa les visites escolares. Esti equipamientu ta llistu dende va un mes y amás tien un aséu. Ta forníu con sielles pa ufiertar un espaciu a cubiertu nel que recibir una primer información primero de emtese pelos senderos d'esti enclave únicu nel Occidente asturianu. Esta obra acabó con un desembolsu de 45.800 euros.
Al empar, dotóse d'eletricidá al bosque-xardín, gracies a les plaques solares instalaes xunto al aula de recepción de visitantes. Esta dotación, que va permitir al equipamientu aumentar la so ufierta de servicios, acabó con un desembolsu de 68.700 euros.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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