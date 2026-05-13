L'últimu censu d'osos lo confirma: hai más exemplares nel Cordal Cantábricu y mayor conexón ente les subpoblaciones oriental y occidental
Les cifres d'oses con esbardos aumentaron bultablemente
Sixto Cortina (Traducción)
Cada vez hai más osos nel Cordal Cantábricu. Nun ye una percepción, sinón una realidá con cifres. Según l'últimu censu acabante presentar pola Xunta de Castiella y Lleón, la población osera xube nes trés comunidaes autónomes (ente elles ta Asturies) a 370 exemplares, de los que 250 pertenecen al núcleu occidental y 120 al oriental. El númberu global yera'l que más o menos remanaben los espertos, pero agora por fin un informe lo confirma.
El nuevu censu conseña l'enclín a l'alza de la especie, y tamién una mayor conexón ente les dos subpoblaciones. L'intercambiu, recueye l'informe, ye "cada vez más frecuente". Bona prueba d'ello ye que na población occidental atopáronse trés osos con un componente xenónimu mayor del 5% de la oriental y siete exemplares con un altu componente occidental. Amás, alcontróse un individuu "espardidor" nel núcleu oriental que provien del occidental.
La estadística, que fai referencia al añu reproductivu 2025-2026, rexistró 21 oses con 37 esbardos namás en Castiella y Lleón. Por cada madre hai 1,76 esbardos. Estos númberos suponen un incrementu del 90,91% en reproductores y del 85% pa críes dende 2013, añu en que se contabilizaron 11 oses con 20 esbardos. Lo mesmo estes cifres como les totales del Cordal Cantábricu ye un "mínimu seguru", lo que rescampla que probablemente los datos seyan entá mayores y optimistes.
Les cifres asturianes
Les cifres referentes a Asturies inda nun fueron presentaes. L'últimu recuentu d'oses con esbardos correspuende al añu 2018. Entós, contabilizáronse 27 femes con 50 esbardos. En tol Cordal Cantábricu yeren 41 oses (35 na rexón occidental y 6 na oriental) con 73 esbardos (64 nel occidente y 9 nel oriente). En 1989 namás s'observaron 6 oses.
¿Cuándo va salir de la zona de peligru?
Según dicen los autores del llibru “Osos cantábricos. Demografía, coexistencia y retos de conservación”, de la Fundación Oso Pardo, el mínimu poblacional algamóse probablemente a principios de los años noventa. Estos espertos indiquen que'l incrementu d'osos con esbardos en dambes subpoblaciones ye d'un 10 por cientu anual. Y calculen que na década de 2030, la población cantábrica podría salir de la categoría de “Peligru” a entrar na de “Vulnerable” na Llista Roxa de la Unión Internacional pal Caltenimientu de la Naturaleza (UICN). De ser asina, “vamos tar delantre d'un ésitu de caltenimientu”, según afirma'l biólogu Fernando Ballesteros, ún de los editores de la publicación.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
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