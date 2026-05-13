Teatru y danza nel XI Festival de la Diversidá de l'Asociación Rei Aurelio
La gala solidaria va celebrase esti vienres 15, dende les 19.00 hores, con entraes a 5 euros
Sixto Cortina (Traducción)
L'Asociación Rei Aurelio lleva más de trenta años dando sofitu a les persones con discapacidá intelectual del valle del Nalón, tamién a les sos families. Esti vienres 15 de mayu va celebrar el so XI Festival de la Diversidá, "Abriendo mentes", una gala solidaria na que recauda fondos pa les sos actividaes. Les actuaciones -va haber teatru y baille- van celebrase nel teatru municipal "Nuberu", en L'Entregu, dende les 19.00 hores, coles entraes a 5 euros.
Nel festival van participar el grupu de Zumba Rei Aurelio, el grupu de Teatru Rei Aurelio y tamién el grupu teatral Les Emporfiaes de Sobrescobiu. Va haber amás posibilidá de collaborar con entraes de fila cero. Les entraes tán yá a la venta na mesma sede de l'asociación, en L'Entregu, y el mesmu día na taquilla del teatru.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Adiós a las vacaciones escolares de toda la vida: los alumnos tendrán casi tantos días de descanso en Todos los Santos que en Semana Santa
- Fallece un trabajador en una torre de alta tensión junto al túnel del Padrún: retenciones en la autopista
- Un camión de la Vuelta Ciclista se queda suspendido en el aire en el Angliru y deja atrapados a otros transportistas de la prueba
- ¿Cuándo va a dejar de llover en Asturias? La Aemet responde y cuidado si has hecho planes para los próximos días (vuelve la nieve)
- Asturias se refuerza como Paraíso Natural: la región gana dos banderas azules y suben a 16 las playas que lucirán el distintivo de calidad ambiental
- Tres asturianos entre los pasajeros aislados por el brote de hantavirus en un crucero de lujo
- Los tres asturianos del crucero del hantavirus preparan su vuelta al Principado: el Gobierno tramita ya su repatriación desde Canarias
- El último censo de osos lo confirma: hay más ejemplares en la Cordillera Cantábrica y mayor conexión entre las subpoblaciones oriental y occidental