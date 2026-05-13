Teatru y danza nel XI Festival de la Diversidá de l'Asociación Rei Aurelio

L'Asociación Rei Aurelio lleva más de trenta años dando sofitu a les persones con discapacidá intelectual del valle del Nalón, tamién a les sos families. Esti vienres 15 de mayu va celebrar el so XI Festival de la Diversidá, "Abriendo mentes", una gala solidaria na que recauda fondos pa les sos actividaes. Les actuaciones -va haber teatru y baille- van celebrase nel teatru municipal "Nuberu", en L'Entregu, dende les 19.00 hores, coles entraes a 5 euros.

Nel festival van participar el grupu de Zumba Rei Aurelio, el grupu de Teatru Rei Aurelio y tamién el grupu teatral Les Emporfiaes de Sobrescobiu. Va haber amás posibilidá de collaborar con entraes de fila cero. Les entraes tán yá a la venta na mesma sede de l'asociación, en L'Entregu, y el mesmu día na taquilla del teatru.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"