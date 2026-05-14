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Festival solidariu en Llaviana, un "Baille de les flores" p'ayudar a les families y persones con autismu

L'espectáculu de danza y música asturiana celébrase esti vienres 15 nel ferial de La Pola, dende les 17.30 hores, coles entraes yá a la venta

Integrantes de la Banda d'Acordiones de Villoria.

Integrantes de la Banda d'Acordiones de Villoria. / B. A. Villoria

Luisma Díaz

Sixto Cortina (Traducción)

La Pola de Llaviana

El recintu ferial de La Pola Llaviana acueye esti vienres 15 de mayu la celebración d'un festival solidariu, el "Baille de les flores", col que quier sofitar el trabayu de l'Asociación de Families y Persones con Autismu (Adansi). L'espectáculu de danza y música asturiana va empezar a les 17.30 hores.

Nel "Baille" van vese les actuaciones en directu de Vicente Díaz, la Banda d'Acordiones de Villoria, Iván Suárez, el grupu de Baille d'Ames de Casa y l'Academia "Bailamos", el colectivu de baille "L'Enguedeyu", Berto y el so acordeon y Lucía Hevia Baile.

Les entraes tán yá a la venta nel Cidan (Centru d'Innovación y Desarrollu del Altu Nalón), tamién van poder consiguise'l vienres mesmu nel ferial de La Pola. Valen 5 euros.

El festival ta entamáu pola asociación Alicar, cola collaboración y el sofitu de los conceyos de Llaviana y Sobrescobiu, Autónomos de Llaviana (Aulav) y Distribuciones La Seronda.

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