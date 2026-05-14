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L'aeropuertu d'Asturies rexistra'l so meyor abril históricu y amplía la ventaya sobre'l de Santiago

La infraestructura asturiana supera en más de 23.000 viaxeros al aeropuertu gallegu, que sufre una cayida del 33,6% pol adiós de Ryanair y obres

Pasaxeros desembarcando d'un vuelu de Ryanair nel aeropuertu d'Asturies.

Pasaxeros desembarcando d'un vuelu de Ryanair nel aeropuertu d'Asturies.

Xuan Fernández

Sixto Cortina (Traducción)

L'Aeropuertu d'Asturies sigue afitando'l so crecimientu y aguanta la so ventaya sobre'l Aeropuertu de Santiago-Rosalía de Castro (Galicia) en númberu de pasaxeros. La infraestructura asturiana cerró los cuatro primeros meses del añu con 623.574 viaxeros, un 6,3% más que nel mesmu periodu de 2025, según los datos espublizaos esti día por Aena.

La cifra pon al aeropuertu asturianu per delantre del compostelanu, qu'atropó hasta abril 599.956 pasaxeros, amás de rexistrar una fuerte cayida interanual del 33,6%. La diferencia ente dambos supera yá los 23.000 viaxeros. Asturies, asina, afítase pel momento como la segunda terminal más importante del Norte, namás por detrás de Bilbao. La cayida de Santiago tien que ver con dos factores: l'adiós de Ryanair y el zarru de la terminal ente'l 23 d'abril y el 27 de mayu por unes obres.

El crecimientu del aeropuertu asturianu, pela so parte, sofitóse principalmente nel tráficu nacional. De los 621.846 pasaxeros qu'utilizaron vuelos comerciales ente xineru y abril, 501.645 correspondieron a rutes nacionales, con un incrementu del 9,8%. El tráficu internacional, pela so parte, algamó los 120.201 viaxeros, un 6,3% menos que l'añu pasáu, según los datos facilitaos por Aena. Madrid sigue siendo'l destín favoritu pa los viaxeros del aeropuertu d'Asturies.

Tamién aumentó l'actividá operativa na infraestructura asturiana. Nel primer cuatrimestre contabilizáronse 4.815 movimientos d'aeronaves, un 5,6% más que nel mesmu periodu de 2025. D'ellos, 4.651 fueron operaciones comerciales.

Abril foi amás el meyor mes d'abril de la historia del aeropuertu asturianu. A lo llargo del pasáu mes utilizaron les sos instalaciones 186.200 pasaxeros, lo que supon un crecimientu del 11,9% al respeutive del mesmu mes del añu anterior. En contraste, l'aeropuertu de Santiago rexistró n'abril 164.277 viaxeros, con un esbarrumbu del 42,3%.

El númberu de vuelos tamién creció con fuerza n'Asturies a lo llargo d'abril. Operáronse 1.422 movimientos, un 14,2% más qu'un añu primero, de los que 1.367 tuvieron calter comercial.

Con estos datos, l'aeropuertu asturianu caltien l'enclín de crecimientu entamáu l'añu pasáu y refuerza la so posición ente les terminales rexonales del norte peninsular con mayor volume de tráficu.

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